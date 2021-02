Santander entrega lineamientos desde España para lo que será su negocio en Chile durante 2021

Banca & FinTech

La compañía se va a centrar en ofrecer "una estrategia orientada a ofrecer una atractiva rentabilidad basada en nuestra transformación digital".

El español Banco Santander registró unas pérdidas de US$ 10.676,5 millones en 2020, las primeras de su historia, frente a los US$ 7.930,3 millones que ganó en 2019, tras aumentar las dotaciones por la crisis del covid-19 y asumir un deterioro de US$ 15.337,3 millones en el valor de sus filiales en Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.

Según la información remitida hoy al supervisor del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), excluyendo esos ajustes contables, el beneficio ordinario anual se situó en US$ 6.184,8 millones, un 38 % menos, en línea con el objetivo que avanzó en octubre la presidenta del grupo, Ana Botín.

La solvencia, medida por el ratio de capital de máxima calidad CET1, subió hasta el 12,34 %, por encima del rango objetivo del 11-12 %.

En el cuarto trimestre estanco, el beneficio ordinario fue de US$ 1.732 millones, un 16 % menos que en el trimestre anterior, debido a que la mejora de los ingresos se vio contrarrestada por la contribución al fondo de garantía de depósitos en España y el impuesto bancario en Reino Unido, además de por las mayores provisiones.

Los préstamos y anticipos a la clientela se redujeron un 2,8 % en comparación interanual y quedaron en 916.199 millones de euros, con una morosidad del 3,21 % mejor que el 3,32 % de 2019; en tanto que los depósitos de los clientes crecieron un 3 % y sumaron 849.310 millones.

"Santander ha ayudado a seis millones de clientes en todos sus mercados durante la pandemia con diferentes medidas, como los programas de crédito garantizado para particulares y empresas y las moratorias".

Por áreas geográficas, la entidad logró un beneficio ordinario de US$ 3.233 millones en Europa, un 45% menos, afectado por las provisiones excepcionales registradas, aunque los ingresos comerciales mostraron resiliencia en un entorno de menor actividad, según el banco.

En España, el beneficio fue de US$ 629 millones, un 67 % menos, por las mayores dotaciones, parcialmente compensadas por menores costes y con un volumen de US$ 37,491 millones en préstamos con garantía ICO.

En Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, la ganancia ordinaria bajó un 3 %, hasta 1.492 millones de euros (1.816 millones de dólares), por un incremento de las provisiones debido a la pandemia, aunque los ingresos se mantuvieron estables.

En América del Sur, la entidad ganó US$ 3.562,8 millones, un 40 % menos, por efecto de las provisiones, aunque con ingresos estables. Gran parte de ese beneficio procedió de Brasil, el área más potente del Grupo, donde obtuvo US$ 2.572 millones, un 5 % menos, también por las provisiones.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados del Grupo, el de intereses -que recoge la mayor parte de los ingresos- se redujo un 9,3 % interanual, hasta 31.994 millones de euros (38.9944,7 millones de dólares), en tanto que el margen bruto bajó un 10,1 %, hasta 44.279 millones de euros (53.898,6 millones de dólares), y el neto cayó un 10,8 %, a 23.149 millones de euros (28.170,8 millones de dólares).

Mirada local

El mercado chileno aportó a la matriz con 432 millones de euros ($ 389 mil millones) en términos de beneficios al cierre de 2020, mientras que en 2019 fue de 630 millones de euros ($ 494 mil millones). Del total de utilidades que tuvo el grupo Santander en Sudamérica, Chile aportó con el 14,7% de las ganancias, siendo el segundo mercado con mayor aporte por detrás de Brasil y por encima de Argentina.

En lo que respecta a Chile, desde España la compañía confirmó que el negocio a nivel local "continúa el foco en atraer y vincular un mayor número de nuevos clientes, manteniendo una estrategia orientada a ofrecer una atractiva rentabilidad basada en nuestra transformación digital".

La firma comandada por Ana Botín destacó en su informe financiero que las cuentas Life que ofrece el banco "ha aumentado un 545%, con cerca de 300.000 clientes nuevos en el año". Además, la tarjeta de prepago Superdigital suma ya cerca de 130.000 clientes.

De esta manera, la entidad resaltó que el banco en Chile ha logrado un fuerte aumento interanual del número de clientes digitales con un incremento de 24%.

Referente al negocio de finanzas corporativas, Santander distinguió el liderazgo que tuvo el banco por la operación anunciada por State Grid que ha sido la mayor de la historia del sector eléctrico en Chile y la segunda en Latinoamérica, donde actuó como asesor financiero del comprador.

Días antes, Santander Chile publicó una presentación que hizo a inversionistas a mediados de enero y detalló que esperan estar operando completamente su negocio de adquirencia durante la segunda mitad del año a través de GetNet.

Asimismo, adelantó que están trabajando en presentar un Work/Cafe 3.0, que sería una versión digital de una sucursal en medio de un escenario sanitario que exige un distanciamiento social. El banco expuso que en 2020 se hicieron 10 veces más transacciones digitales que en las sucursales.

En lo concerniente al escenario macroeconómico de Chile, desde Madrid afirmaron que "las medidas de confinamiento y de cese de actividades se prolongaron por más tiempo que en otros países de la región, por lo que la recuperación fue algo más tardía. La contribución positiva de la demanda externa, y las medidas de impulso a la liquidez y mayores estímulos fiscales condujeron en los meses finales a un mayor dinamismo".

Durante la presentación de resultados que hizo la compañía hoy en España ante los analistas del mercado, Santander indicó que durante el transcurso del año entregarán mayores detalles sobre la salida a bolsa de GetNet en Brasil, pero precisaron que no se trata de una venta de la compañía.