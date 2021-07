Santander España nombra como nuevo responsable de Sudamérica a Carlos Rey de Vicente

Banca & FinTech

Con 47 años de edad, el ejecutivo español liderará las operaciones del holding en la región. Asumirá en reemplazo del brasileño Sérgio Rial el 1 de enero de 2022.

Los números rojos que tuvo Banco Santander España el año pasado son historia. La entidad financiera presidida por Ana Botín informó ayer sus resultados al cierre del primer semestre, obteniendo US$ 4.338 millones en ganancias, dejando atrás los US$ 12.747 millones de pérdidas registradas el mismo periodo de 2020.

Botín indicó que "en el segundo trimestre obtuvimos buenos resultados una vez más, con un crecimiento del margen neto del 13% gracias a una evolución muy positiva en todas las geografías".

El nuevo responsable de Banco Santander para Sudamérica, Carlos Rey de Vicente.

Al observar por región, Europa generó utilidades por US$ 1.426 millones, Norteamérica aportó US$ 1.921 millones y Sudamérica US$ 1.942 millones.

Frente a la reapertura que están presentando algunos países tras las olas de Covid-19, Botín se comprometió a seguir "desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica".

El nuevo Nº1 para la región

La presentación de los resultados corporativos no fue el único hecho que llamó noticioso de la jornada. El banco anunció que el actual gerente general de Santander Brasil y responsable regional de Sudamérica para el grupo, Sérgio Rial, será el nuevo presidente del consejo de administración del banco en ese país.

Para asumir las nuevas funciones dejará el cargo el 1 de enero de 2022. El reemplazante de Rial en la gerencia del banco en Brasil será Mario Roberto Opice Leão.

Mientras que el nuevo responsable del negocio en Sudamérica será el ejecutivo Carlos Rey de Vicente.

Actualmente, lidera el negocio de finanzas de Santander Brasil y miembro del comité de dirección. Ha colaborado estrechamente con Rial en los últimos años en el desarrollo y ejecución de los planes de crecimiento para la región.

En el último tiempo el ejecutivo ha estado detrás de importantes iniciativas del banco para la región y el grupo español como es Getnet y PagoNxt.

El ejecutivo español (47 años) arrancó su carrera en Banco Santander en 2010. Desde Madrid, fue responsable de la estrategia y planificación del negocio minorista para México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Colombia.

De profesión abogado, previamente se desempeñó entre 2001 2010 como socio de McKinsey, siempre relacionado al sector bancario y de seguros en consultoría estratégica.

Los números de Chile

La operación en Chile le generó utilidades por US$ 321 millones al grupo, creciendo 75% respecto a 2020.

El grupo Santander también entregó detalles del negocio que lidera Claudio Melandri a nivel local. Superdigital, la tarjeta de prepago que lanzó el banco en Chile en 2020 superó los 182 mil usuarios activos.

En cuanto a su entrada al negocio de medios de pago como adquirente a través de Getnet, han vendido más de 28 mil terminales. En mayo fueron 20 mil POS y en junio otros 8 mil.

Con estas cifras, el informe financiero del grupo español destacó que "el lanzamiento de Getnet ha logrado resultados por encima de los previstos". Esta operación comenzó en marzo de este año.

Otro dato mencionado en el informe fue que la cuenta corriente Santander Life tiene más de 729 mil clientes. Y Klare, la InsurTech que vende seguros de vida, deportes, salud y dentales, registró más 48 mil visitas por mes.

Asimismo, los clientes digitales del banco aumentaron un 39% respecto al término de junio del año pasado, llegando a más de 1,8 millones.

Se resaltó que en los negocios de finanzas corporativas Santander fue el único asesor financiero de Telefónica en la venta del 60% de FiberCo en Chile a KKR.

La idea de la matriz sobre el negocio en Chile es "transformar el banco en una plataforma que los clientes puedan utilizar como canal o proveedor de software para desarrollar sus negocios".

Además, el foco debe estar dirigido al mercado masivo de clientes a través de Santander Life, Superdigital y Klare.

Mayores detalles de la operación del banco a nivel local se conocerán hoy a las 11:00 horas en la presentación de sus resultados corporativos.

Claudio Melandri y Miguel Mata

se despliegan por medios de pagos

A nivel local, Santander está preocupado del futuro de la industria de medios de pago. La compañía se reunió el mes pasado con el consejero del Banco Central, Pablo García, para discutir sobre el ecosistema de pagos del país. En la reunión que se realizó el 22 de junio participó el CEO del banco, Miguel Mata. Días antes, Mata y el presidente de la firma, Claudio Melandri, se reunieron por ley de lobby con el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, para abordar la misma materia. Esta es la segunda reunión del banco con el regulador. En abril se juntó para abordar la autorización de la operación de la plataforma global PagoNxt en Chile.

Te puede interesar: Siguen los cambios en Santander Chile: asume nuevo director para banca de inversión