Santander ficha a exejecutivo de CMPC para su banca de inversión

Banca & FinTech

Con 21 años de experiencia, Ignacio Goldsack aterriza el área responsable de la relación con clientes de la firma y finanzas corporativas del banco.

El año inició con cambios en el mayor banco del país. A través de un comunicado, Banco Santander anunció que incorporó a sus filas al exCFO de CMPC, Ignacio Goldsack, como gerente de Banking and Corporate Finance en Santander Corporate and Investment Banking, que es el área responsable de la relación con clientes de la firma y finanzas corporativas.

Con 21 años de experiencia, el nuevo ejecutivo regresa a Banco Santander tras desempeñarse como CFO de CMPC por casi seis años. Anteriormente trabajó en Deutsche Bank Chile, Banco Santander Chile y Bansander AFP.

Goldsack es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y cuenta con un Master in Business Administration del MIT.

Santander CIB ha tenido en el último tiempo un rol activo y protagónico en una serie de operaciones muy relevantes en el mercado.

Dentro de ellas, destacan la participación como asesores en la emisión de 14 bonos internacionales por US$ 18.000 millones; en operaciones de financiamiento ESG de gran alcance, que sumaron en 2021 US$ 13.100 millones, de los cuales US$ 2.300 millones corresponden a bonos verdes de Colbún, CMPC y la República de Chile. Se suman créditos vinculados a objetivos de sustentabilidad por US$ 102 millones, para Enel Chile, Ultranav y CasaIdeas, entre otros.

También ha participado en asesorías financieras en importantes operaciones de M&A como la adquisición de CGE por parte de State Grid; la asesoría a Telefónica en la venta del 60% de su red de fibra óptica a KKR; y la asesoría a Copec y Gasco en la venta del 100% de Gasmar a Arroyo Energy Investment Partners.

De acuerdo al último informe de resultados del banco al término del tercer trimestre de 2021, Santander CIB ha generado ganancias de $ 127.615 millones, aumentando un 95,3% respecto a 2020.