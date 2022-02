Santander lanzará negocio de gestión automatizada de inversiones en Chile durante 2022

Banca & FinTech

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, también elogió los resultados de Chile y Brasil y trazó los objetivos para Sudamérica en 2022.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, presentó hoy en Madrid los resultados del grupo durante 2021 en donde tuvo elogios para Chile y la región. Tras registrar una utilidad superior de US$ 9.100 millones, destacó que "en Brasil y Chile tenemos los bancos más rentables entre los competidores".

Asimismo, declaró que "aspiramos a un crecimiento rentable y responsable. Las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza tienen cada vez mayor importancia para nuestros grupos de interés. Por eso, en los próximos años apoyaremos a nuestros clientes en su transición hacia una economía verde, impulsando la inclusión y el empoderamiento financiero, y manteniendo siempre un buen equilibrio entre el corto y el largo plazo".

En cuanto al negocio de Santander Asset Management, la compañía anunció que continuará en su proceso de transformación operativa y tecnológica. En relación a ello, indicaron que están a punto de lanzar su oferta europea de robo advisor en España y Chile en 2022.

"Robo" y "advisor" apuntan a "robot asesor", ya que su función principal no reside en asesorar inversiones, sino en gestionarlas. Por lo tanto, según ha explicado el banco, actúa como un gestor de inversiones con capacidad para tramitarlas de forma automatizada, online, y en función de nuestras preferencias, teniendo en cuenta el perfil inversor.

Sudamérica

En cuanto a la operación en Sudamérica, la región registró un incremento de 24% respecto a 2020, sobrepasando los US$ 3.700 millones, número influido por el crecimiento de los ingresos totales.

El banco expuso que mantuvo su enfoque en el crecimiento rentable dando un impulso a la digitalización y el control de los costos en un contexto de alta inflación. Los clientes digitales crecieron un 17%, hasta los 23,8 millones.

En Brasil lograron ganancias de US$ 2.600 millones, cifra un 21% superior que en 2020 y que fueron impulsadas al incremento de los ingresos totales, la estabilidad de los costes y el descenso de las dotaciones. Además, el banco alcanzó niveles récord tanto en facturación como en captación de clientes de tarjetas.

Respecto a Chile y Argentina, el grupo registró un importante aumento de sus utilidades, con un alza de 47% y ganancias de US$ 720 millones en el caso de Chile y un salto de 73% en Argentina, sobrepasando los US$ 309 millones.

La operación en Uruguay registró ganancias de US$ 124 millones, en Perú de US$ 71,2 millones y Colombia aportó a la matriz con US$ 28,8 millones.

México también incrementó en un 8% sus beneficios reportados en 2021, llegando a los US$ 944,5 millones.

El estado de los negocios

Sobre la evolución de los negocios de Santander en Sudamérica, en el informe financiero del banco detallaron que en financiamiento de consumo que Santander Brasil ha exportado a otros países su plataforma de gestión para la financiación de vehículos nuevos y usados, y Cockpit, una plataforma para agilizar la gestión de los concesionarios de autos, que se está implantando en Chile, Argentina y Perú.

En estos dos últimos mercados, también han avanzado en la expansión de la estrategia digital para la financiación de créditos de consumo y vehículos usados.

En medios de pago, destacaron que Getnet Chile ha conseguido una cuota de mercado de 20% en terminales POS en sólo 10 meses y en Argentina ya son la segunda empresa en procesamiento de pagos.

Cabe recordar que en Chile, Getnet logró vender cerca de 68 mil POS.

Con miras a 2022, apuntaron que esperan avanzar en el desarrollo de ofertas conjuntas entre Santander Corporate and Investment Banking y empresas para profundizar en las relaciones con clientes multinacionales, promoviendo una mayor vinculación y captación en todos los países, especialmente en Chile y Argentina.

Otro aspecto que remarcaron es que el banco en Chile continúo aumentando su cuota de mercado en cuentas corrientes hasta alcanzar el 24% del sistema.

Especificaron que los clientes Life se han duplicado en tan solo un año, alcanzado los 875.000, y los usuarios de Superdigital ya ascienden a 257.000. Con ello, han podido superar los 4 millones de clientes en el país.

Dentro de los objetivos operacionales que trazó Botín para Sudamérica en 2022, es que esperan un crecimiento a doble dígito en los segmentos minoristas; consagrarse líderes en financiamiento al consumo en la región; acelerar la conectividad en los segmentos corporativo y Santander Corporate and Investment Banking; mejorar las capacidades y experiencia en gestión de riesgos para controlar el costo del crédito.

También esbozaron que los negocios de comisiones y los servicios transaccionales impulsarán el crecimiento de la "recurrencia" del 70% actual hasta aproximadamente el 80% gracias a las plataformas de pagos del grupo.

Para Chile esperan lograr un ROTE -que es un indicador que se utiliza para valorar la rentabilidad sobre el patrimonio tangible de una empresa- mayor de 27% y en Brasil de 26%. Para el resto de los mercados de la región esperan que sea cercano a 20%.