Scotiabank aumentará su participación en Chile con compra de 7% a grupo Said en US$ 406 millones

Banca & FinTech

El grupo canadiense elevará su control en el banco hasta un 83%, mientras que sus socios chilenos se quedarán con un 17% de la entidad.

Scotiabank redoblará su apuesta en Chile. Ayer, la compañía anunció desde Toronto que cerró un acuerdo con el grupo Said, -socio minoritario en Scotiabank Chile-, para comprar un 7% de su participación en la compañía por cerca de US$ 406 millones.

El CEO de la firma, Brian Porter, señaló que "la presencia de Scotiabank en Chile es un pilar clave de nuestro negocio internacional y nos complace fortalecer aún más nuestras operaciones en el país".

Chile es un mercado clave para Scotiabank ya que es la segunda mayor operación en términos de activos después de Canadá.

En cuanto a ingresos netos, durante el primer trimestre fiscal de Canadá, Chile aportó con el 37% de los resultados provenientes de los mercados de la Alianza del Pacífico, siendo la mayor contribución de la región.

Porter añadió que "estamos agradecidos por nuestra asociación continua con la familia Said y esperamos aprovechar nuestro impulso en Chile en los próximos años".

Desde el Grupo Said comentaron que ambas partes vieron una oportunidad en llegar a este acuerdo según lo establece el pacto de accionistas.

Said: equilibrio entre inversiones y liquidez

"Con esta operación buscamos generar un adecuado equilibrio entre nuestras inversiones en las distintas compañías y liquidez, conforme a nuestros diversos planes de desarrollo, manteniendo nuestra participación activa en Scotiabank Chile y los derechos que nos otorga el pacto de accionistas", dijeron.

Entre los negocios de la familia Said se encuentra su participación en Embotelladora Andina, Energía Llaima y Parque Arauco.

Con esta transacción -que aún debe ser aprobada por los reguladores de Chile y Canadá- Scotiabank elevará su participación a 83%, mientras que el Grupo Said bajará a cerca del 17%.

A nivel local, el banco precisó que esta operación no significará cambios en el número de directores que tiene la familia Said en Scotiabank Chile, donde tiene cuatro asientos.

El grupo Said entró como socio de Scotiabank en 2018 luego que los canadienses compraron la operación de BBVA en Chile por US$ 2.200 millones.

La familia Said participaba en el negocio bancario con los españoles con el 31,62% de la propiedad de BBVA Chile. Cuando se produjo el cambio decidieron decidió seguir como socios de Scotiabank e invirtieron US$ 500 millones para lograr cerca del 24% de la nueva estructura societaria.

Scotiabank es presidida por Salvador Said, que es acompañado en el directorio por Jaime Said y Gonzalo Said. Los tres participaron de las negociaciones con Scotiabank entre 2017 y 2018 para entrar como socios. El año pasado nombraron a Arturo Tagle en el directorio del banco.