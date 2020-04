Scotiabank celebra medidas: “Estamos avanzando bien para enfrentar la crisis”

Banca & FinTech

El ejecutivo aplaude el anuncio de la postergación de Basilea III por parte de la CMF y explica las medidas de la banca para apoyar a sus clientes en la postergación de las cuotas de créditos hipotecarios.

Hace dos semanas, los principales bancos del país comenzaron a anunciar una serie de medidas para ir en apoyo de sus clientes afectados por la menor actividad económica que está provocando el coronavirus.

Las medidas se dieron en un marco en que el Banco Central inyectó liquidez al sistema y luego la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) postergó en un año la implementación de Basilea III. En entrevista con DF, el CEO de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, comenta los alcances de este cambio normativo.

“Es una excelente decisión, porque en la contingencia que estamos pasando en estos momentos es muy difícil la implementación y ejecución de todas las pruebas contables y financieras que se tienen que hacer para entrar a Basilea. Sin duda, el menor requerimiento de capital les permite a los bancos mayor capacidad de prestar, expandir el crédito”.

- ¿Considera que son suficientes las medidas de la CMF?

- Respecto de Basilea, sí es suficiente. Las medidas de liquidez en realidad no son dictadas por la CMF, sino que por el Banco Central, el plan de la línea de liquidez seguramente va a ser utilizado por los bancos en su momento. Entonces, me parece que estamos avanzando bien para enfrentar la crisis.

- De todas formas, ¿esperan nuevas medidas de los reguladores para continuar enfrentando la crisis?

- Hemos estado trabajando juntos y si fuera necesario aplicar nuevas medidas más adelante los reguladores lo van a hacer y están abiertos a considerar distintas alternativas.

La fórmula para la repactación

- A partir de la postergación, la CMF hizo un llamado a la banca a traducir eso en medidas para los clientes, ¿cómo lo ven en Scotiabank?

- Nosotros ya veníamos entregando medidas para las PYME tras el estallido social. Sin embargo, en este caso ya se ha vuelto una pandemia que afecta a todos los sectores económicos y en Scotiabank estamos complementando esa ayuda con facilidades tanto a las personas como a las empresas en todos los segmentos.

A las personas, ayudando en tres aspectos: la postergación de sus pagos hipotecarios, en consumo y en sus tarjetas de crédito.

- ¿Están abiertos a seguir profundizando las medidas a sus clientes?

- Por supuesto. Ya hemos anunciado un paquete de medidas en la cual se postergan las tres cuotas hipotecarias de las personas, que se pasa a un crédito de consumo. Es un crédito de consumo que se paga al vencimiento de la hipoteca original, que es en promedio en un plazo por vencer de 15 años y siete meses.

- Ha habido polémica por el mecanismo de postergación de hipotecarios…

- La hipoteca se constituye a través de una escritura pública, es decir, en notaría. Cualquier modificación que uno haga también se tiene que hacer en la escritura pública. No es cosa que yo le pueda decir a un cliente que le dejo de cobrar tres meses y que le paso la deuda al final. En este momento no hay notarías, entonces los bancos no podemos estar haciendo estas reprogramaciones dentro de la hipoteca, simplemente porque es materialmente imposible.

- ¿Y ese es el único mecanismo?

- Lo que ha pensado la banca es cómo hacer para reprogramar las tres cuotas. La forma más simple es lo siguiente: en Chile el monto promedio de una hipoteca es de UF 2.200, el plazo remanente de las hipotecas es de 15 años y la tasa reciente fue de UF 2,5%. El dividendo de esta operación sería de aproximadamente UF 11. Usando estos datos como ejemplo, se puede explicar el procedimiento operativo que tenemos que seguir: se tomarán tres dividendos por un total de UF 33 y se dará un préstamo nuevo por dicho valor en la forma de un crédito de consumo, dado que no se modificará la escritura pública de la hipoteca ya existente.

Con dicho importe, el banco cancelará tres cuotas hipotecarias (mayo, junio y julio). A su vez, el nuevo crédito de UF 33 se otorgará a la misma tasa que el hipotecario original, es decir, UF 2,5%, que se devengará hasta su cancelación. La cancelación ocurrirá cuando el cliente termine de pagar su crédito hipotecario. En el ejemplo usado, al término de los 180 meses. Por tanto, el cliente pagará las UF 33 más los intereses devengados (aproximadamente UF 15 en el ejemplo usado) en tres pagos que hará en el mes 181, 182 y 183.