Senador Pugh: "Más que un zar, necesitamos una Agencia Nacional de Ciberseguridad"

Banca & FinTech

Remarcó que "hay que dar forma a esta figura a través de un proyecto de ley que se haga cargo además de la infraestructura crítica de la información".

Aunque la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) descartó una falla de ciberseguridad en la última filtración de datos de más de 41.000 tarjetas de crédito y débito, y lo atribuyó a un hecho delictual, el senador Kenneth Pugh reiteró la urgencia de que "Chile avance rápidamente en una nueva institucionalidad" que se haga cargo de la infraestructura crítica de la información.

El parlamentario señaló que todo indica "que necesitamos una Agencia Nacional de Ciberseguridad con facultades, competencias y recursos, mucho más allá que un zar de la ciberseguridad".

En ese contexto, remarcó que "hay que dar forma a esta figura a través de un proyecto de ley que se haga cargo además de la infraestructura crítica de la información". Se trata de infraestructuras que proveen de servicios básicos como el suministro eléctrico y de salud. Justamente, Pugh indicó que si el gobierno está poniendo en marcha el Hospital Digital este tiene que funcionar con doble o triple sistema de seguridad.

"En el Congreso se debe avanzar y con velocidad en la nueva Ley de Protección de Datos personales para garantizar que nuestra información privada va a ser custodiada y aquellas empresas que tengan brechas en la materia sean multadas, al igual que en la nueva Ley de delitos informáticos para perseguirlos y condenarlos, porque Chile está sufriendo una transformación digital brutal que requiere de una ciberseguridad institucionalizada", advirtió el senador Pugh.

Privacidad de los datos

El legislador no dudó en afirmar que la banca debe hacerse responsable de esta nueva vulneración a la seguridad de las personas en el manejo de datos, tal como hoy aseguró la banca que lo haría.

En este punto, el senador opinó que la protección a los ciberataques debería ya estar incorporado en el servicio que entregan los bancos, y no depender esto de que se contrate o no un seguro. Esto pasa porque "el banco no ha logrado internalizar la ciberseguridad. La industria ha invertido en cobertura, pero no capacita a sus equipos".

Si bien el sector privado y el sector público deben ocuparse de alcanzar los máximos niveles de ciberseguridad, son también las personas las encargadas de velar rigurosamente por sus datos personales a través de prácticas seguras y responsables, como, por ejemplo, cambiar constantemente las contraseñas y exigir que las tarjetas funcionen con chip.

"Necesitamos mejor legislación en este tema, pero lo más importante es poner en acción la cultura de la privacidad de los datos", subrayó.