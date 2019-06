Senadores de oposición critican tardanza en definición de nuevo zar de ciberseguridad

Banca & FinTech

El senador PPD Felipe Harboe, sostuvo que "es decepcionante que aún no se nombre y demuestra la falta de prioridad en este tema que para los ciudadanos es prioritario".

El pasado 21 de noviembre el Presidente Sebastián Piñera nombró a Jorge Atton como intendente de La Araucanía, y desde esa fecha no se conoce al reemplazante de quien fuera hasta ese día el asesor presidencial de ciberseguridad, situación que ha generado diversas críticas por parte de senadores de oposición que piden una definición al ejecutivo respecto al tema, más cuando se conoció de otro hecho de filtración de datos de tarjetas bancarias.

El senador PPD Felipe Harboe, sostuvo que "es decepcionante que aún no se nombre y demuestra la falta de prioridad en este tema que para los ciudadanos es prioritario, porque a diario estamos siendo afectados por estas situaciones".

Indicó que "la importancia de la designación de un encargado y de un coordinador permite coordinar las agendas, porque hoy Hacienda tiene una agenda en ciberseguridad con el sistema financiero, otra del Ministerio del Interior y otra Defensa, entonces, uno no sabe con quién conversar y el riesgo que tenemos es que se adopten medidas parciales sectoriales y no integrales que es lo que se requiere con una estrategia nacional".

Respecto a quien debe reemplazar a Atton dijo que "en la práctica el que está trabajando estos temas es Carlos Landeros que es el jefe informático del Ministerio del Interior, lo que digo es que lo empoderen para efectos de coordinar los temas y sacar adelante esto si lo que necesitamos es un interlocutor único en el gobierno para no tener que estar conversando con tres o cuatro instancias a la vez".

La senadora Yasna Provoste (DC), la semana pasada en el marco de una sesión especial de TVN, también recordó que falta definir al nuevo zar de la ciberseguridad para lo cual el Ejecutivo se ha tardado más tiempo del deseado.

Comisión de Transformación Digital

La senadora DC, Ximena Rincón, señaló que junto a otros parlamentarios solicitarán al presidente de la corporación, Jaime Quintana la creación de una comisión de transformación digital, que funcione en forma permanente para analizar situaciones como lo sucedido con los recientes ciberataques y poder legislar a tiempo en más regulación y protección para los usuarios.

La senadora planteó hoy, luego de escuchar a representantes de la comisión de Mercado financiero, que expusieron en el marco del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito ante operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, sostuvo que "estamos junto a otros senadores pidiendo la conformación de una comisión de transformación digital para asumir estos desafíos, estamos muy lentos, esperamos que el presidente del Senado nos de luz verde a ella".

Indicó que la necesidad de esta comisión ha quedado de manifiesto con "el caso de las 41 mil tarjetas hackeadas, no es una buena señal. Estamos votando el proyecto que regula el fraude de tarjetas bancarias y creemos que Chile necesita pasar a la punta, estamos demasiado lento. Los datos que nos entrega hoy la comisión reguladora no son claros ni precisos, respecto a cuántos es el número de fraudes ni a cuantas personas afectan. Quedaron de mandarnos la información y eso da cuenta de que tenemos una institucionalidad que aún es débil y no está preparada".

Recordó que lo mismo sucedió el año pasado cuando se dio a conocer el fraude en el Banco de Chile. "Lo vimos el año pasado con el ex Superintendente de Bancos, con sus respuestas y hoy vamos constatando que aún hay mucha debilidad y eso es desprotección a nuestros usuarios