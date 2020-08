Senadores de oposición piden modificar candidatos a la CMF e incluir a una mujer

Banca & FinTech

La nominación de Augusto Iglesias y Beltrán de Ramón abrió una pugna con el mundo político.

Aunque en principio debía ser un trámite legislativo sin mayores dificultades, la nominación de los nuevos comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Augusto Iglesias y Beltrán de Ramón, podría sufrir un traspié en el Senado.

El problema ocurrió cuando algunos senadores de la oposición se enteraron de que la propuesta del Ejecutivo no había incluido la variable de género, considerando que una de las comisionadas salientes es Rosario Celedón, quien se marchará junto a Christian Larraín de la CMF en octubre.

Al conocer los nombres propuestos por el Ministerio de Hacienda, parlamentarios de oposición iniciaron conversaciones durante el fin de semana para solicitar al Ejecutivo que dé marcha atrás al proceso y presente una nueva propuesta.

“Por el criterio y el principio de paridad que hemos instalado, tanto para el proceso constituyente como en el Parlamento, los partidos y otras instancias, vemos que el gobierno no considera esta dimensión y nos manda los nombres de dos hombres para reemplazar a una mujer. Pensamos que el gobierno debería hacer un gesto, retirar los nombres y buscar una dupla que considere a una mujer”, señaló la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Si el gobierno insiste con los actuales candidatos, la votación en el Senado -donde se necesitan los sufragios favorables de 4/7 de los senadores- se vislumbra difícil. “Creemos que en cada cargo hay que hacer el ejercicio, sea el gobierno que sea, de buscar nombres de mujeres para proponer”, agregó Muñoz sobre el apoyo de la oposición si el gobierno insiste en su propuesta.

El senador PPD Felipe Harboe coincidió con la presidenta del Senado y sostuvo que el consejo de la CMF debe mantener la diversidad de visiones y también de género. “Es clave que gobierno asuma la nueva realidad, por lo que pido que retire los nombres e incluya a una mujer que, por lo demás, hay muchas destacadas profesionales capacitadas para estar en dicha instancia”.

En tanto, la senadora DC Carolina Goic advirtió que “me parece que hoy no es aceptable que no haya una mujer en un Consejo de esa importancia. En esta área como en otras existen mujeres con mucho talento, cuya mirada me parece fundamental incorporar. Espero que se revisen los nombres, por supuesto”.

Sociedad civil

Los políticos de oposición no han sido los únicos en mostrarse contrarios a los nombres elegidos por el Ejecutivo.

“Todavía está a tiempo de rectificar. No se puede decir que no hay mujeres por cuanto el propio Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha venido conformando, -justo para que situaciones como la creada no se produzcan-, un Registro de Mujeres para Directorios con el fin de ‘aumentar la participación de mujeres en posiciones de alta responsabilidad”, apuntó la presidenta de la organización Hay Mujeres, María de los Ángeles Fernández.

Añadió que hay un “desconocimiento legal” por parte del gobierno, ya que la Ley Orgánica de la CMF establece “que se deberá velar de manera permanente por la conformación de un consejo diverso”.

Agregó, que se desconoce “la preocupación que ese mismo organismo ha venido mostrando a través de sus estudios por el impacto del género en el ámbito financiero, en acceso a productos de dicho sector se refiere”.