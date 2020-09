Senadores piden mayor conectividad y ciberseguridad en proceso de modernización digital

Banca & FinTech

En un seminario organizado por el Retail Financiero y DF, los parlamentarios Felipe Harboe y Kenneth Pugh discutieron acerca de la necesidad de modernizar los servicios públicos y privados.

Qué duda cabe que la necesidad de modernizar los servicios públicos y privados se ha hecho más relevante que nunca en la actualidad, sobre todo en un contexto marcado por una pandemia que ha imposibilitado muchas prestaciones presenciales.

Este proceso de modernización se discutió en un seminario online organizado por el Retail Financiero y DF, llamado "Domicilio Digital: La Nueva Forma de Contactarnos", en el que participaron los senadores Felipe Harboe (PPD) y Kenneth Pugh (Independiente), además del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing.

Un punto en que ambos parlamentarios hicieron hincapié fue la necesidad que este proceso, llevado adelante por el Estado, considere la conectividad en las distintas zonas del país.

"El domicilio digital, la identidad digital, la ciberseguridad, pasa necesariamente porque Chile tenga y asuma que la democratización de nuestro país pasa por mejorar la conectividad. No es posible que hablemos de domicilio digital, cuando en Alto BíoBío o en Coihueco no hay acceso, no hay ni 3G", señaló Harboe.

"Es el gran desafío que tenemos en brecha de conectividad. El 5G no soluciona este problema. Espero que las licitaciones que se vayan a otorgar, todos los operadores móviles, en las contraprestaciones que tienen que ofrecer, ofrezcan conectividad de fibra. Eso es lo que tenemos que llevar a las comunas", agregó el senador Pugh.

Ciberseguridad

Otro factor que fue tema de debate fue la ciberseguridad, precisamente a pocos días de que BancoEstado sufriera un ataque de esta naturaleza.

El senador Harboe indicó que es necesario que se avance en esta materia, sobre todo cuando se plantea modernizar los servicios públicos, como por ejemplo, las notarías.

"Cuando uno moderniza, se debe tener la capacidad de entender que no es sólo modernizar y empezar un proceso digital, tiene que ir acompañado de ciberseguridad, de mecanismos de chequeo y contrachequeo, para que la fe pública se mantenga, porque al final del día una escritura pública mal otorgada puede significar la pérdida de la propiedad o de derechos familiares", comentó el parlamentario.

Bergoeing, por su lado, acusó que incluso en el sector privado existe incapacidad en la materia.

"En una encuesta se plantea que un 72% de las empresas no se sienten preparadas para enfrentar el desafío de la seguridad asociada a la identidad digital. El 50% dice que no están listas para automatizar sus procesos (...). La alfabetización digital va a ser un tema que debe resolverse con una acción concertada desde el Estado", dijo el economista.