Sichel confirma su salida de la presidencia de BancoEstado a menos de siete meses de llegar al cargo

El exministro no comunicó todavía su decisión de adoptar una precandidatura presidencial.

Finalmente, este viernes Sebastián Sichel confirmó su renuncia de la presidencia de BancoEstado, cargo que ostentó desde inicios de junio, cuando el Presidente Sebastián Piñera decidió removerlo del Ministerio de Desarrollo Social para reemplazar a Arturo Tagle en la institución financiera.

Pese a que el exministro indicó que no comunicará todavía su decisión de participar de la carrera presidencial, indicó que su salida responde a que los tiempos políticos apuraron su motivación.

"Esa decisión la tomaré cuando no esté aquí; la informaré cuando no esté aquí. Creo que lo más responsable, que fue trabajar 24/7 en la pega que me encargó el Presidente de la República, que fue ser presidente del banco, al igual que lo hice cuando fui ministro de Desarrollo Social y al igual que lo hice cuando fui vicepresidente de Corfo, me obligan a ser responsable respecto del lugar en que voy a tomar esta decisión", señaló.

"Tenemos una tremenda deuda con las personas en el país, de crecimiento, de justicia", señaló Sichel en un punto de prensa.

"Es un orgullo que alguien se imagine que uno puede ser candidato presidencial o presidente, pero no es suficiente que lo pidan los partidos, que lo pidan algunos parlamentarios, tiene que ver con una decisión de cuánto uno puede aportar desde esos lugares y eso es lo que voy a ir a pensar", agregó.

A primera hora de esta mañana, Sichel arribó al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el mandatario Sebastián Piñera, donde le comunicó su decisión.



La salida de Sichel se enmarca en un día de cambios al interior del gabinete del Presidente Piñera, donde destacó la salida del ahora exministro de Defensa, Mario Desbordes, quien asumiría una precandidatura presidencial por Renovación Nacional.

Reacción del mundo PYME

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, señaló que la renuncia de Sichel a la entidad "es una muy mala noticia para los emprendedores".

"Veíamos con esperanza cómo el área de BancoEstado Microempresas se estaba haciendo cargo de los graves problemas de financiamiento que hoy afectan a los sectores del comercio, hotelería y turismo", revela.

Agregó que esta decisión demuestra que los intereses políticos están primando por sobre la economía de los pequeños y microempresarios.

"Por primera vez, veíamos que BancoEstado estaba empujando de manera eficiente y apoyando con una mirada sectorial a las micro, pequeñas y medianas empresas", apuntó.