SoftBank ingresa a Colombia tras acuerdo con el gobierno

Banca & FinTech

Inyectará US$ 15 millones destinados a emprendimientos con potencial de crecimiento.

Finalmente la japonesa Sofbank, firma dedicada a inversiones en tecnologías a nivel mundial, aterrizó en la región. El país escogido fue Colombia, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno de ese país para inyectar US$ 15 millones en un “Fondo de fondos”.

El vehículo de inversión contará con un aporte de US$ 15 millones por parte del gobierno colombiano, compuestos por US$ 10 millones de Bancóldex, como inversionista ancla y gestor del fondo de fondo y US$ 5 millones de otros actores públicos.

Estos recursos constituyen el primer paso para llegar a un total de US$ 100 millones que aspira tener el fondo que invertirá en empresas jóvenes, tecnológicas y con alto potencial de crecimiento.

La directora de la asociación gremial de venture capital en Chile, Magdalena Guzmán, valoró la iniciativa colombiana y la comparó con nuestro país al señalar que “para que SoftBank pudiera hacer un aporte de esa magnitud en Chile, tendría que ser a través de un ´Fondo de fondos´ o algún otro vehículo de inversión que permitiera una cuota al menos US$20 millones, lo cual no hay”, explicó.

Mira Perú y Chile

SoftBank también mira con interés ingresar a Perú y Chile, donde tiene en carpeta financiar a 15 empresas.

En Perú en tanto, se anunció la creación del Fondo de Capital Emprendedor como una medida de Política del Plan Nacional de Competitividad y Productividad donde podría entrar SoftBank. Esta iniciativa es similar a “Semilla” de CORFO de Chile, con la diferencia de que los inversionistas actuarían en un sistema llamado Limited Partnership (LP), manteniéndose como socios hasta que la iniciativa haya alcanzado su independencia financiera.

El gerente de inversión y financiamiento de CORFO, Luis Felipe Oliva, valoró la iniciativa impulsada en ambos países, porque “Perú está partiendo con el desarrollo de la industria y Colombia ya tiene un buen recorrido. Es importante que existan estos vehículos de financiamiento no solamente en Chile, sino también en la región”, opinó.