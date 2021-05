Tanner busca levantar US$ 100 millones para fondo inmobiliario de TA Realty y Mitsubishi

Banca & FinTech

Lanzarán un fondo feeder en Chile que invertirá, a su vez, en un fondo de renta inmobiliaria en Estados Unidos.

Bodegas de compañías como Amazon, edificios de multifamily y del sector retail en Estados Unidos conforman la cartera de inversión del fondo de renta inmobiliaria TA Realty Core Property, al que podrán acceder inversionistas chilenos a través de un fondo feeder de Tanner Asset Management.

Dentro de las próximas semanas estará disponible el feeder, que es un fondo que a su vez invierte en otro vehículo, normalmente extranjero. En este caso, el instrumento local TAM TA Realty Core Property invertirá en el fondo de la gestora estadounidense TA Realty y la japonesa Mitsubishi Estate Corporation.

El fondo master administra unos US$ 4 mil millones en propiedades en EEUU y el vehículo de Tanner, -que está restringido exclusivamente a inversionistas calificados-, busca levantar en Chile entre US$ 50 millones y US$ 100 millones.

En los últimos cuatro años el instrumento de TA Realty registra un promedio de 8% rentabilidad anual, además de un dividendo neto del 4% distribuido de manera trimestral.

"El año pasado con todos los efectos de la pandemia y el encierro el fondo logró rentar 5,6% y los dividendos se mantuvieron en 4%", destaca el gerente general de Tanner Asset Management, Pedro Avendaño.

Dos alternativas

Los aportantes también tendrán otra posibilidad: entrar directamente al vehículo estadounidense. En esta modalidad se les cobrará una comisión de 0,70% a quienes ejecuten el compromiso durante 2021, mientras que el monto mínimo de inversión exigido es un ticket de US$ 5 millones.

"Nosotros ofrecemos esa alternativa porque vamos a distribuir y el inversionista que cumpla con el requisito de tamaño del ticket y con el compliance que exige la regulación de EEUU, lo puede hacer. Pero creemos que es mucho más fácil hacerlo a través de nuestro feeder fund en el que no hay monto mínimo para entrar", explica el gerente comercial de la corredora de bolsa de Tanner, José María Swett, quien estará a cargo de la distribución del fondo.

En el vehículo local de Tanner habrá tres series con distintas comisiones, según el monto invertido: la más barata cobrará 0,238% anual para aportes iguales o superiores a US$ 1 millón; luego viene la que exige 0,595% en comisión para aportes iguales o superiores a US$ 500 mil e inferiores a US$ 1 millón; y la que no pide un monto mínimo de inversión, aplica un 1,19%.

Para los inversionistas que necesiten retirar su dinero habrá ventanas de rescate trimestrales, además sus cuotas se transarán por bolsa.

Más fondos

Respecto del futuro del negocio, Swett anticipa que "podríamos tener nuevos fondos con TA Realty". Mientras que el gerente de Tesorería e Investments de Tanner, Gustavo Inostroza, sostiene que "no tenemos interés en hacer un fondo de money market o de renta fija tradicional y distribuirlos a través de una banca privada grande, sino que buscamos dar una opción en activos alternativos, muy asociados al expertise que tiene Tanner".