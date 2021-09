Transbank y sindicato firman acuerdo poniendo fin a la huelga

Banca & FinTech

Tras nueve días de paralización, ambas partes acordaron un bono de término de conflicto de $ 3 millones por un período de dos años.

A pocas horas de que llegue el feriado de Fiestas Patrias, el sindicato de trabajadores de Transbank y la administración de la compañía firmaron este jueves un acuerdo para poner fin a la huelga que se extendió por nueve días.

Así, luego de tres jornadas de negociaciones junto a la Dirección del Trabajo, se contempló un bono de término de conflicto de $ 3.000.000 por un período de dos años y mejoras en los beneficios.

"La empresa intentó alcanzar un acuerdo concordante con el contexto financiero crítico por el que atraviesa, ocasionado por el congelamiento de sus tarifas desde abril del 2020. Por esto, ofreció negociar en un año más, cuando las perspectivas de solución a los temas tarifarios estuvieran despejadas", explicó Transbank en un comunicado.

Asimismo, el gerente general de la compañía, Patricio Santelices, afirmó que "hemos conseguido un acuerdo que nos permitirá reanudar con todo los colaboradores nuestras labores estratégicas al servicio que prestamos para el normal funcionamiento de la cadena de pagos".

"La propuesta implica para nosotros un esfuerzo corporativo de medida extraordinaria, en medio de situaciones muy difíciles de financiar para la compañía, pero el objetivo es alcanzar un acuerdo y no afectar a los comercios afiliados que forman parte de esta cadena de pagos", añade.

Cabe recordar que esta fue la primera paralización de los trabajadores en los 32 años de existencia de la compañía, dirigida por el sindicato que integra casi un 70% de los empleados totales.

"Se demuestra con esto que el derecho a huelga no es cualquier cosa, sino que efectivamente es el derecho a negociar, porque hasta antes de eso no se había ofrecido nada, y el hecho de que haya dado fe al orden juridico real la DT y no haya mantenido el derecho a la huelga hizo que realmente esta negociación, por muy dura y trabajada que fue, haya sido exitosa para nosotros", indica el presidente del sindicato, Eduardo Pérez.

"Conseguimos uno de los mejores acuerdos en la historia de convenios colectivos, consiguiendo gran parte de nuestro petitorio", agrega.