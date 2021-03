Unos US$ 250 millones administran los fondos chilenos enfocados en energías renovables

Banca & FinTech

Banchile Inversiones, Fynsa AGF, Asset AGF, Larrain Vial Asset Management y Bice Inversiones ofrecen este tipo de instrumentos.

Desde plantas solares e hidroeléctricas en Chile, hasta fondos de compañías extranjeras de energía, son parte de los activos en los que invierten los fondos chilenos que apuestan por las energías renovables.

A nivel local existen seis fondos de inversión públicos, y un fondo mutuo, de este tipo. De los siete instrumentos, dos se incorporaron este año al mercado, y en conjunto administran unos US$ 250 millones.

La inversión en energías renovables "es un tema muy de moda y yo creo que está para quedarse de forma permanente en el mundo. Cada vez más los inversionistas buscan que sus inversiones reflejen sus valores, como 'yo no quiero contaminar, quiero que la empresa donde invierto se preocupe de la comunidad, etc'", dice el estratega de Value Advice, Pablo Salcedo. Cree que estos instrumentos "están llegando a satisfacer una demanda creciente de las personas".

La apuesta de Banchile

Banchile Inversiones ha sido la gestora más activa en el año, con el lanzamiento de dos vehículos de este tipo. Su fondo mutuo Booster Clean Energy acumula un patrimonio de

US$ 1,6 millones, en cinco días, según la información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El instrumento invierte en un el ETF iShares Global Clean Energy de BlackRock, cuya cartera está invertida en compañías ligadas a las energías renovables en 14 países. Las firmas con más peso en el portafolio son las estadounidenses Plug Power y Enphase Energy, además de alemana Siemens Gamesa Renewable Energy.

La energía solar fotovoltaica es el foco del otro instrumento de Banchile, Energías Renovables I. Partió a principios de 2021 y alcanza un patrimonio de unos US$ 3,4 millones. Específicamente, invierte en renta variable o deuda de "plantas de generación de energía solar fotovoltaica, conectadas a instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, con excedentes de potencia menores o iguales a 9 MWp", según su reglamento interno.



Fynsa: Solar e hidroeléctrica

En 2020 debutaron dos fondos de energía renovable, ambos administrados por Fynsa AGF. Uno fue levantado por Rockville Capital, junto inversionistas institucionales, por US$ 147 millones para comprar 28 plantas fotovoltaicas para producir energía solar y eventualmente construir plantas generadoras.

El otro vehículo es Fynsa Energía que invierte en Anpac Energía, vinculada a proyectos hidroeléctricos. "Esta firma tiene por objetivo desarrollar, construir y operar centrales eléctricas, como también el estudio, evaluación y negociación para la potencial construcción y operación de un conjunto de otros proyectos hidroeléctricos que ya cuentan con promesa de compra de derechos de agua y estudios preliminares de prefactibilidad", señala el reglamento del instrumento. Al cierre de septiembre de 2020 administraba unos US$ 59,2 millones.

LarrainVial, Asset y Bice

Nueva Energía I de LarrainVial es un fondo de deuda privada que invierte en "la generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica y otros tipos de energía - renovables no convencionales". Al cierre de 2020 gestionaba unos $ 3,9 millones.

Por su parte, Asset Atlas Renewable Energy es un vehículo que es dueño de Atlas, una empresa de energías renovables con proyectos de energías renovables en Chile, Uruguay, Brasil y México. El patrimonio del fondo llegaba al cierre de septiembre de 2020 a US$ 32,23 millones. La propiedad de esta compañía la comparte con la británica Actis, especializada en activos alternativos en países emergentes, que además es dueña en Chile de Aela y Pelícano Solar.

El fondo de energía más antiguo de los que están vigentes es Bice Energías Renovables, que partió en 2015. El instrumento está habilitado para invertir en acciones de sociedades y cuotas de fondos de inversión privados, ligados a las renovables, y a fines de 2020 registraba un patrimonio de un poco menos de US$ 1 millón.