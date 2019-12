US$334 millones desembolsa Itaú y afianza control del banco en Colombia

Banca & FinTech

Operación le permitirá desplegar con mayor facilidad el desplegar de su estrategia comercial en el país cafetero que ya reporta números azules.

Itaú afianzó el control de su operación en Colombia luego que el martes informara a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que pasó de tener un 66% a un 87% de la propiedad de la entidad financiera con sede en Bogotá.

A través de un hecho esencial enviado al regulador local por el gerente general de Banco Itaú Chile, Manuel Olivares, la entidad comunicó que tras obtener la luz verde de las autoridades locales, brasileñas y colombianas, completó la adquisición de las acciones que tenía Helm (19,44%) y Kresge Stock Holding Company (1,38%) sobre el banco en Colombia.

Para esto, el banco controlado por el holding brasileño ItaúUnibanco y el grupo chileno CorpGroup, ligado al empresario Álvaro Saieh, desembolsó cerca de US$ 334 millones, haciéndose titular del 87,1% de la propiedad de la entidad en el país cafetero.

La compra tendrá un impacto en el capital de la compañía de 94 puntos base según detalló Olivares a la CMF.

El ejecutivo señaló que con esta transacción el acuerdo de accionistas del banco en Colombia que data del 31 de julio 2013 fue terminado.

Si bien ItaúCorpbanca ya tenía el control del banco al tener previamente el 66,28% de la propiedad, esta mayor posición accionaria le otorgará una mayor facilidad en desplegar la estrategia de crecimiento en este mercado.

Cabe recordar que en marzo del presente año, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) falló a favor de Itaú luego de que Helm Bank demandara a la entidad por considerar que la fusión entre el banco brasileño y CorpBanca incumplía el pacto de accionistas.

Los integrantes del tribunal fallaron en contra de Helm y le ordenaron vender el 19,44% que mantiene de la filial colombiana en US$ 299 millones y no los US$ 850 millones que había exigido originalmente.

Con esta transacción Itaú da vuelta la página y pone fin al conflicto legal que mantuvo con su socio minoritario en Colombia.

Las claves de la operación

De acuerdo a la estrategia dada a conocer por Itaú Colombia uno de sus principales desafíos era obtener resultados sustentables para este año.

Para esto la entidad ha estado enfocada en consolidar su negocio en el segmento de retail, avanzar en productos digitales y crecer en el área de clientes pymes.

Al cierre del tercer trimestre de este año el banco informó a los que la utilidad neta del banco en Colombia ascendió a más de $ 14.900 millones, mientras que hace dos años tenía pérdidas superiores a los $ 9.000 millones.

Este hecho fue destacado por Bci Corredores de Bolsa que en un reciente informe apuntó que "las operaciones en Colombia mantienen utilidades crecientes, no obstante, continuarían presionando la búsqueda de mayores rentabilidades del banco en el corto plazo".

Al momento de hacer las proyecciones para el próximo año, señaló que el negocio de Itaú en "Colombia continuaría madurando las operaciones, las cuales ya contribuyen a los resultados del banco".