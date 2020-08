Vicepresidente ejecutivo de Corfo anuncia road show con las AGF por Fondo Crece: “Hay mucho interés”

Banca & FinTech

Las instituciones financieras no bancarias que no están registradas en la CMF podrán acceder al mecanismo a través de un fondo de inversión pública.

A dos meses y medio de su anuncio, el Decreto Supremo que crea el Fondo Crece fue aprobado por la Contraloría, la que tiene ahora que hacer toma de razón del reglamento del programa. El que está a cargo de este fondo es Corfo, que destinará US$ 150 millones para garantizarlo y que podría cubrir créditos a instituciones financieras no bancarias por US$ 1.000 millones, logrando alcanzar a unas 40 mil PYME.

Su vicepresidente ejecutivo, Pablo Terrazas, anuncia que la próxima semana iniciará un road show con las Administradoras Generales de Fondos (AGF) interesadas en el programa y defiende al mecanismo de financiamiento de las críticas que han aparecido en el proceso.

- ¿Cuándo comenzará a operar finalmente el Fondo Crece?

- Esperamos que la Contraloría tome razón del reglamento durante este mes, para estar a fines de agosto adjudicando a la AGF para que ésta concrete y realice el fondo que va a estar financiando a las instituciones financieras no bancarias con garantía de la Corfo. Dependemos de la Contraloría, pero sus tiempos no los manejo yo, no los maneja el gobierno. Por las conversaciones que hemos tenido con ellos y la información que nos han requerido, esperamos que ya durante agosto estemos con la toma de razón del reglamento para así poder empezar este mes.

- ¿Qué están haciendo por mientras termina ese proceso?

- Lo que vamos a hacer mientras tanto y a partir de la próxima semana es empezar a hacer una ronda con las AGF que estén interesadas en conocer el reglamento del Fondo Crece y que les interese participar por aportantes que ellos tienen que conseguir para la utilización de la garantía de la Corfo. Esto con el objetivo de garantizar los créditos o financiamientos que le entreguen a las instituciones financieras no bancarias. Hay muchas AGF interesadas en participar.

- El programa se anunció a mediados de mayo y considerando la urgencia, ¿por qué la demora en implementarse?

- Desde que se anunció han pasado prácticamente dos meses y ha estado un poco más de un mes en Contraloría. La Contraloría tiene que observar la legalidad de los actos administrativos y tomar razón del Decreto Supremo. Por lo tanto, es un programa que se ajusta a la legalidad. Previo al examen de legalidad que se hizo ahí, hubo un mes en donde la Corfo tuvo que explicar la dinámica de esta operación a los ministerios de Hacienda y Economía. Aquello más la toma razón son dos meses. Eso es lo que se demora en tramitar instrumentos que son nuevos, que son complejos. Es todo un producto nuevo, que no existía en la Corfo. Nosotros lo construimos desde la Corfo, pero el Presidente Sebastián Piñera lo validó, lo anunció y de ahí hubo que hacer el decreto que se demora un mes, que no lo firma la Corfo, pero sí lo tenía que hacer. No hay más que eso, no me puedo saltar la ley.

Críticas al mecanismo

- Se ha criticado desde algunas instituciones financieras no bancarias que no se les garantice a ellos, pero sí al fondo. ¿Cómo ve eso?

- Eso ya está. El Fogape y el Fogain hacen eso, por lo tanto, me parece una crítica sin fundamento. El Fogain tiene más de 27 instituciones financieras a las cuales les garantiza los créditos que se le entregan a las PYME. Hay instrumentos vigentes que están activos y abiertos y que varias instituciones financieras también lo están usando y nosotros hemos hecho varios llamados para que todos los usen.

- También hay críticas a que se ha dejado de lado a algunas instituciones financieras por no estar registradas en la CMF...

- Aquí hay que ser bien claros. Nunca hemos dejado fuera del sistema a las instituciones financieras no bancarias que no están registradas en la CMF. Si se está registrado en la CMF se puede pedir directamente el crédito al Fondo Crece. Si no se está registrado se tiene que ser a través de un fondo de inversión público. El fondo de inversión público accede al financiamiento del Fondo Crece y este a su vez le presta a instituciones financieras no bancarias que no están registradas en la CMF.

Tasa de interés

- ¿Por qué se decidió no fijar una tasa de interés, como sí ocurre en otros programas de financiamiento?

- Si da en el rango de empresas que son las más pequeñas, donde lo que se evita es buscar eventuales abusos que se puedan cometer. Consideramos que la restricción que se puso es suficientemente razonable para evitar dejar fuera del acceso el crédito a las PYME más chicas. Si se pone una tasa muy baja también habrán PYME que quedarán fuera.

- ¿Cuál es el límite que quedó en el reglamento final?

- El techo es el 75% de la máxima convencional y aplica a operaciones de hasta 200 UF.