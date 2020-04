Walmart sobre acuerdo de la FNE y Transbank: "Borra con el codo lo que la Corte Suprema escribió con la mano"

Banca & FinTech

Hubo una serie de alegatos, donde destacó el de la supermercadista estadounidense que advirtió que los cobros propuestos son elevados y que serán traspasadas a los consumidores.

Desde la mañana de este jueves se está llevando a cabo la audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para revisar el acuerdo extrajudicial al que anunciaron hace unas semanas entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank por el modelo de medios de pagos de cuatro partes.

El acuerdo que el TDLC revisará incluye un nuevo sistema de tarifas para evitar alzas de comisiones a los comercios por parte de Transbank y que permite llevar a cabo la transición al nuevo modelo de pagos.

Esta es la primera audiencia que se realiza de forma remota en el TDLC, como parte de las medidas tomadas por el organismo para no suspender sus labores en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.

Uno de los alegatos que se llevó a cabo en la audiencia fue el de Walmart Chile, representado por la abogada Carla Bordoli, de Bordoli Dolen Abogados. La representante del minorista apuntó que el acuerdo "no cautela la libre competencia en el mercado". Lo anterior, según expuso, porque se establecen tarifas para los comercios que están "absolutamente alejadas de las exigencias de eficiencia, objetividad, motivación y sobre todo, razonabilidad que estableció la Corte Suprema en su última resolución sobre estas tarifas que fue dictada hace tres meses atrás".

"Son altas, no tienen justificación económica, son absolutamente alejadas del estándar internacional", añadió la abogada.

Bordil agregó que si el TDLC llegase a aprobar el acuerdo en los términos en que está establecido, el único efecto será la "protección de rentas elevadas de los bancos emisores" de plásticos. "Esas rentas van a ser más elevadas aún en un modelo de cuatro partes no regulado, que de manera acelerada han implementado los bancos emisores", acusó.

También, apuntó a que el acuerdo extrajudicial que alcanzaron la FNE y Transbank no seguiría los lineamientos de la Corte Suprema dados en diciembre de 2019, cuya sentencia estableció que la sociedad de apoyo al giro de la banca no podía efectuar discriminación alguna según tipo de comercio.

"Cuando nosotros tomamos como un bloque, lo que dice la Corte Suprema y lo que establece la Fiscalía, y lo contrastamos con el acuerdo extrajudicial, uno cree que no hay ninguna sintonía entre ambos. Es más, a título personal, la sensación que se tiene cuando se lee el acuerdo extrajudicial es que este está borrando con el codo lo que la Corte Suprema escribió con la mano", dijo.

"El acuerdo extrajudicial plantea, por un lado, tarifas que son superiores a las que señalaba la FNE en la aplicación de los lineamientos dados por la Corte Suprema. Por lo tanto, al ser superiores, estamos diciendo que son merchants discounts que no son objetivos, que no son razonables, que no tienen ninguna motivación", agregó.

Acusó que el acuerdo va a significar precios mayores para los consumidores finales, sobre todo para aquellos que no utilizan tarjetas. "Las tarifas que va a tener que asumir Walmart bajo este acuerdo extrajudicial son caras al día de hoy y van a ser más caras después y eso se va a traducir en precios", advirtió.

También expuso que al interior de la compañía se realizó un análisis de cuánto se modificaría el ticket promedio de Walmart Chile con las tarifas propuestas.

"Si nosotros asumimos la tarifa que correspondería lo que dijo inicialmente la FNE en aplicación de los lineamientos de la Corte Suprema, versus las tarifas que van a aplicar a Walmart a partir de abril de 2021, lo que vemos es que el ticket promedio va a subir 25 puntos base aproximadamente", acotó.