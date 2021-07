Walmart vuelve a defenderse ante conflicto con la industria FinTech por aceptación de las tarjetas de prepago

Banca & FinTech

La compañía norteamericana rechazó “tajantemente las acusaciones de obstaculización para el ingreso de nuevos actores al mercado de medios de pago”.

La pugna entre la industria FinTech y Walmart Chile por la aceptación de las tarjetas de prepago como medio de pago en las sucursales físicas de la cadena de supermercados estadounidense está desatada.

La compañía norteamericana dirigida por Gonzalo Gebara emitió una declaración en la que rechazaron "tajantemente las acusaciones de obstaculización para el ingreso de nuevos actores al mercado de medios de pago".

Walmart Chile agregó que "no estamos dispuestos a aceptar acusaciones infundadas" que han hecho actores de la industria FinTech.

Esto, luego que la Asociación de FinTech de Chile enviara una carta a Diario Financiero criticando a Walmart de "no aceptar pagos con tarjetas de prepago, le está haciendo un enorme daño a la inclusión financiera del país".

Según la cadena de supermercados, "no existe un operador comercial que tenga más transacciones bancarizadas que Walmart Chile". De acuerdo a cifras entregadas por la empresa, cada mes registran más de 9 millones de pagos con tarjeta de débito; y alrededor de un 70% son con CuentaRUT de BancoEstado.

Afirmaron que no han percibido el interés por utilizar las tarjetas de prepago en nuestras tiendas. Señalaron que entre 2018 y 2019 las tarjetas de prepago sólo representaban menos del 1% de las transacciones.

Previamente, la CFO de Walmart Chile, Mónica Aravena, expuso por escrito a DF que "en 2019 –y en lo que nos parece una decisión unilateral– fuimos notificados por Transbank que debíamos suscribir un contrato para que ellos pudieran habilitar nuestros POS para las transacciones de tarjetas de prepago, con una tarifa excesivamente elevada. Tras no llegar a acuerdo, Transbank bajó la conexión en octubre de ese año, por lo que, a partir de esa fecha, nosotros no podemos hacer transacciones con tarjetas de prepago en nuestras cajas si no es aceptando las condiciones por ellos impuestas".

Además, la firma sostuvo en su declaración que "durante 2020 y 2021, no hemos recibido requerimientos de nuestros clientes para contar con este tipo de tarjetas".

En esa línea, reconocieron que "comprendemos que somos una plataforma interesante para la entrada de estos operadores pero debemos velar por las necesidades de nuestros clientes que no están solicitándolos".

Los costos del prepago

Enfatizaron que exponer que el uso de las tarjetas de prepago bajo las actuales condiciones del mercado, generaría un perjuicio a sus clientes puesto que "las marcas que operan este tipo de tarjetas prohíben a los comercios traspasar su costo a quienes las usan, por lo que el valor debe repartirse en partes iguales por todos los clientes, sin diferenciar el medio de pago que utilicen".

Apuntaron que "el alto costo asociado al prepago es algo que también vemos en las tarjetas de débito, pero es un medio de pago con alto nivel de penetración entre nuestros clientes".

Aravena explicó que "las transacciones en efectivo para nosotros cuestan un tercio de lo que cuesta el débito con las tarifas que fija Transbank. En la actualidad, es mucho más caro hacer una transacción de débito y prepago que pagar en efectivo con todo lo que significa el efectivo en administración y riesgos asociados".

La ejecutiva recalcó que desde 2019 han sostenido conversaciones con Transbank sobre los costos asociados a las tarjetas de prepago pero "nuestra posición nunca ha sido la de no aceptar este medio de pago, todo lo contrario; estamos abiertos a aceptarlo en la medida de que las condiciones de uso mejoren".

De hecho, Aravena aseguró que "si su uso se tradujera en mayores eficiencias que disminuyeran los costos, no tendríamos dudas en usar este medio de pago".

Ahondó que "al nivel de tarifas actual asociadas a este medio de pago –cuyo costo está principalmente dado por las tasas de intercambio que fijan Visa y Mastercard en beneficio de los emisores– terminará impactando negativamente en los costos de la empresa y, por extensión, en el precio de nuestros productos".

Criticó que "esta imposición de tarifas de prepago no solo nos parece excesiva y sin justificación, sino que no vemos las ventajas reales y concretas para nosotros como comercio, al pagar cifras desacopladas de los costos del servicio y de la experiencia internacional. En otras palabras, no es racional que se quiera imponer cifras, que ya son excesivas en las operaciones de débito, al uso de tarjetas de prepago, que no justifican el riesgo financiero y operacional".