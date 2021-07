Wells Fargo supera las expectativas de ingresos trimestrales, pero cae en negocio de préstamos

Banca & FinTech

La firma bajo la dirección de Charlie Scharf informó un aumento de 11% en sus ingresos totales hasta los US$ 20.270 millones, dejando atrás los US$ 17.800 millones proyectados por el mercado.

En la segunda jornada de resultados corporativos del segundo semestre del año, el panorama ha sido hasta ahora mixto para los inversionistas. Ayer fue el turno de JPMorgan Chase y Goldman Sachs, quienes batieron la expectativa del mercado, y hoy fue el turno de Wells Fargo.

Según indicaron en su reporte, registró un aumento de 11% en sus ingresos totales hasta los US$ 20.270 millones, dejando atrás los US$ 17.800 millones proyectados por los analistas.

Asimismo, los ingresos netos alcanzaron los US$ 6.040 millones entre abril y junio de este año, superando los US$ 4.400 millones estimados. De esta forma, el ingreso por acción se situó en US$ 1,38, frente a las proyecciones de US$ 0,97 y al US$ 1,01 reportado en 2020.

No obstante, el sector de banca corpotativa y de inversión fue uno de los que reportó más retrocesos, con una caída de 18% en sus ingresos. Asimismo, hubo una reducción de prestamos, cayendo de los US$ 855 mil millones estimados por los analistas y de los US$ 971.300 millones registrados en 2020 a US$ 854.700 millones.

El banco informó que los ingresos netos por intereses también disminuyeron 11% a US$ 8.800 millones, "principalmente debido al impacto de tasas de interés más bajas y saldos de préstamos más bajos que reflejan una demanda suave y pagos anticipados elevados, así como una mayor amortización de primas de valores respaldados por hipotecas, parcialmente compensado por una disminución en la deuda a largo plazo".

También te puede interesar: Resultados de Bank of America decepcionan ante una caída de los préstamos

"Wells Fargo se ha beneficiado de la continua recuperación económica y de la solidez de los mercados, que ha ayudado a impulsar las ganancias en nuestros negocios de capital riesgo afiliados, y de nuestro progreso en la mejora de la eficiencia, pero los vientos en contra de los bajos tipos de interés y la tibia demanda de préstamos se han mantenido", afirmó en un comunicado el presidente ejecutivo del banco, Charlie Scharf.

"Creemos que estamos haciendo el trabajo necesario para mejorar el poder de ganancias subyacente de la empresa", agregó Scharf.

Tras la publicación de los resultados, los papeles de Wells Fargo cayeron 0,29% a los

US$ 43,10, acumulando así una ganancia anual de 48%. Esto, mientras el mercado espera las próximas declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso.