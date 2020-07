A cuatro años de la formalización, se ha recuperado menos del 12% en el caso Chang

Bolsa & Monedas

Los recursos se han repartido a través de la venta de activos en Estados Unidos, Europa y Australia, entre otros destinos.

Han pasado más de cuatro años desde que se llevó a cabo la formalización en ausencia del fundador y dueño del Grupo Arcano, Alberto Chang, y el exejecutivo acusado de estafa sigue eludiendo al Ministerio Público en Malta. Pero eso no quita que el proceso de recuperación de lo perdido por los que fueron sus clientes no siga en marcha.

Es más, en marzo se llevó a cabo el tercer reparto entre los acreedores de Chang, en el marco del proceso de quiebra transfronteriza que sigue vigente, bajo la supervisión del liquidador, Marcos Parada.

El pdte. de la Multigremial de Emprendedores Juan Pablo Swett obtuvo $ 8 millones. La actriz Josefina Montané recibió $ 692 mil. El artista visual Mario Toral logró $ 33 millones. La sociedad del deportista

Tomás González recibió $ 242 mil.

En esta ocasión, se repartieron $ 1.919 millones, equivalente al 2,6% de los créditos valistas pendientes. Sumado a los dos repartos de recursos anteriores –un 4,8% distribuido en 2018 y un 3,5% del total el año pasado–, da una restitución total de $ 8.296 millones, equivalente a un 11,8%, comenta uno de los abogados querellantes de la causa civil, Rafael Gómez.

A raíz del reparto de recursos, algunos de los afectados de alto perfil del caso recibieron parte de lo adeudado por Chang. En esta ocasión, el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, obtuvo $ 8 millones; el artista visual Mario Toral recibió $ 33 millones; la actriz Josefina Montané obtuvo $ 692 mil; y la sociedad Deportes e Inversiones Tomás González Limitada, ligada al deportista del mismo nombre, figura con una tajada de casi $ 242 mil.

Red internacional

Esta restitución se ha logrado a partir de la enajenación de activos en distintas jurisdicciones, en la que era una extensa red de bienes internacionales ligada a Chang.

En Estados Unidos, en conjunto con un representante de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, su sigla en inglés) se pusieron a la venta acciones de Uber y Snapchat que tenían Chang y su sociedad Onix Capital, que consiguieron US$ 1,7 millones en una primera distribución.

En el Reino Unido, se encontraron US$ 678 mil en dos cuentas del banco local Lloyds Bank, sumado a la venta de US$ 2,4 millones del departamento de Chang en Londres, sobre US$ 76 mil en arte y otros bienes contenidos en el inmueble y US$ 194 mil en un depósito de la firma aeroespacial Virgin Galactic. Esto totaliza US$ 3,4 millones.

Además se obtuvieron US$ 6,1 millones en cuentas bancarias (también de Lloyds) en la Isla de Man, US$ 99 mil en una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas, y cerca de US$ 99 mil de la venta de un terreno en la Isla Mosquito, que el empresario chileno le compró al fundador de Virgin, Richard Branson. En Australia, se recuperaron US$ 2,2 millones en cuentas del banco ANZ.

Otros activos identificados en el extranjero son US$ 500 mil en acciones de la firma británica de textiles especializados CQC Ltd., un departamento en Sídney de US$ 1,6 millones con US$ 20 mil en arte, un inmueble de US$ 550 mil con US$ 35 mil en arte y un auto en Miami Beach, y US$ 1,2 millones en cuentas de UBS entre Suiza y las Islas Vírgenes Británicas.

Por lo pronto, queda pendiente repartir US$ 501 mil que se encontraron en una cuenta en ANZ en Singapur, y la venta de posiciones en acciones que tenía la firma por alrededor de US$ 3 millones, comenta el abogado Gómez. Esto entraría en un eventual cuarto reparto, a futuro.

De todos modos, Gómez destaca el proceso de recuperación de bienes. “Luego de un gran trabajo estamos muy conformes porque todo lo que hemos logrado encontrar ha sido incautado con el respaldo y autorización de la justicia en cada país, para repatriar fondos a Chile”, indica el abogado querellante.

En una isla

Actualmente, Chang sigue eludiendo a las autoridades chilenas en Malta, luego de que el país europeo rechazara la solicitud de extradición pasiva realizada por el país isla europeo. Esto quiere decir que el fundador de Arcano no puede ser arrestado y repatriado a menos que salga de Malta.

Dado que la apelación del Ministerio Público fue en Malta, no se puede avanzar mucho por ese lado, describe el fiscal a cargo de la causa, Felipe Sepúlveda.

Donde la investigación sigue activa es en el caso de los coimputados, Nicole Sumastre y su marido. El fiscal comenta que una vez que se levanten las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de Covid-19 se reanudará el proceso, con miras a presentar la acusación en los próximos meses.