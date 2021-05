Acción de CAP cae 4,7% ante mayor temor de control de precios de los commodities

Bolsa & Monedas

La firma exportadora de hierro se vio afectada por la decisión de China. La sociedad de inversiones Invercap, perdió 4,93%.

El boom de los commodities comienza a desacelerarse a medida que China, el mayor consumidor de cobre del mundo, dio una nueva señal de fortalecer los controles de precios de varias materias primas, incluidos los del metal rojo y el hierro.

Tras la decisión de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) de China de aumentar la supervisión de los precios de commodities como el hierro, cobre, maíz y petróleo, para abordar las fluctuaciones anormales del último tiempo y evitar las especulaciones y acaparamientos en el mercado. Esto, en el marco de su 14° plan quinquenal de 2021 a 2025.

“(Los gobiernos locales) deben estudiar y juzgar el impacto de las importaciones en profundidad, hacer sugerencias con prontitud (...) (en asuntos) como reservas, importación y exportación, medidas fiscales y tributarias y de ajuste financiero”, explicaron.

Acción de CAP cae 4,7%

Como efecto, ayer los principales papeles de las compañías mineras que cotizan en la Bolsa de Santiago sufrieron pérdidas.

La acción de CAP, una de las principales exportadoras de hierro, fue una de las más afectadas con un retroceso de 4,70% que ubicó a sus papeles en $ 11.150. En tanto, su principal sociedad de inversiones, Invercap, cayó 4,93%, de tal forma que sus acciones valen $ 2.599,10.

Desde que comenzó la semana, las acciones de la compañía minera han caído 9,28%. A nivel mensual, su retroceso ha sido de 12% pese al rally del cobre.

“Si China controla los precios o altera su demanda, como consecuencia llevará a que las empresas del sector minero generen menos utilidades y con ello una menor valoración en bolsa”, explica el estratega de mercados de la empresa de inversiones XTB Latam, Benjamín Castillo.

Asimismo, la acción de SQM-B ayer perdió 1,40%, con sus papeles en $ 30.461. Acumula pérdidas semanales y mensuales de 0,13% y 18,66%, respectivamente.

“Estas acciones han tenido un impacto negativo, no solo por las menores perspectivas de demanda del cobre, sino que también por la incertidumbre generada ante esta elección de constituyentes que también le ha dado fuerza a algunas ideas de que el Estado tenga mayor importancia en algunas áreas que hoy están privatizadas”, añade Castillo.

Agrega que si la acción de China se concreta e impacta en los precios internacionales del cobre, derivaría en que el Fisco recaude menor cantidad de dinero, “lo que no sería una buena noticia para la billetera fiscal, que se ha visto bastante complicada por el mayor gasto público para combatir el Covid-19”.

Metales internacionales

Al igual que las acciones chilenas, los commodities también experimentaron varias caídas a nivel mundial.

Mientras el cobre cerró con un avance de 0,76% en la Bolsa de Metales de Londres, ubicándose la libra en US$ 4,510, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), los contratos futuros que cotizan en el mercado Comex cayeron 0,36%, arrastrando al metal rojo hacia los US$ 4,5 la libra, según datos de Bloomberg.

“Las preocupaciones de los reguladores chinos sobre precios demasiado altos desencadenaron otra liquidación generalizada, lo que respalda nuestra opinión de que la última etapa del repunte fue impulsada por operadores técnicos y seguidores de tendencias en lugar de desequilibrios genuinos de oferta y demanda. Seguimos desaconsejando perseguir al alza los mercados de metales”, plantea el director de investigación de próxima generación de Julius Baer, Carsten Menke.

Asimismo, Castillo añade que el mercado ha comenzado a asimilar el control de precios de forma leve, pero “podría frenar la racha alcista, debido a que podría utilizar una menor demanda con el fin de bajar los precios y esta potencia asiática es el principal comprador de esta materia prima”.

En tanto, los futuros del hierro repuntaron un 0,93% en la Bolsa de Singapur, que lo ubicó en los US$ 184,60 la tonelada, encaminándose a recuperar su récord de US$ 235,55. Mientras, que en la bolsa de Dalian de China el metal subió un 0,28% hasta los US$ 172 la tonelada.

Respecto al futuro del cobre, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, asegura que sus proyecciones para este y el próximo año, de US$ 4,30 y US$ 3,95 la libra, se mantienen intactos.

“China podría está adoptando estrategias que podrían desacelerar la tasa de crecimiento del precio en los próximos meses. Sin embargo, no implicaría una baja abrupta”, explica, agregando que precio debería subir en los próximos meses, al igual que su volatilidad.