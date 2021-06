Acción de Coca-Cola ni se inmuta ante “desaire” de Cristiano Ronaldo

Bolsa & Monedas

La acción de Coca-Cola ayer repuntó 0,61%, a US$ 55, después de tres días a la baja. En el mercado descartan que el “desaire” del futbolista portugués Cristiano Ronaldo en la Eurocopa tenga injerencia en el retroceso del papel.

“La caída coincidente en las acciones de Coca-Cola podría ser perfectamente una correlación falsa con el comentario Ronaldo”, dijo el analista de Morningstar, Nicholas Johnson, a Insider. “Las celebridades juegan un papel en el posicionamiento de las marcas en la mente de los consumidores, pero su alcance es limitado para una marca icónica como Coca-Cola”, añadió.

La tesis toma fuerza con los precios intradía de la acción. La conferencia de prensa de CR7 comenzó a las 09:45 am hora de Nueva York, cuando el papel ya caía 0,8%, a US$ 55,27. Después de eso, repuntó y cerró en US$ 55,55, con una caída diaria de 0,34%, pero con un alza de 0,6% post conferencia.

“Si hubo algún flujo de venta por esto, fue muy menor”, señaló el socio de Sherpa WMC, Rodrigo Arriagada, quien no cree que la caída de Coca-Cola sea atribuible al mensaje del futbolista. “La acción sigue bajo los niveles preCovid-19 y ha tenido un desempeño más débil que el S&P 500. Esto es más bien un tema publicitario, que mete ruido, pero no hay una correlación”, explicó.

Lo que sí estaría incidiendo en la acción de Coca-Cola es “el cambio de hábito de los consumidores hacia una vida más sana y el mercado ha premiado a las acciones ligadas a eso”, dice. La compañía estaría algo rezagada en la tendencia, pero se estaría incorporando a ella, gracias a sus versiones cero-azúcar, y sus marcas Dasani y SmartWater.

Por otro lado, el gigante de bebidas volvió en marzo a volúmenes de venta de 2019. “El mercado tiene expectativas alcistas para la empresa, la gerencia confía en su campaña de marketing, y la transformación digital”, apuntó un reporte de Valens Research.