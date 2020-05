Acción de Latam Airlines sigue en caída libre y su valor en bolsa cae a US$ 750 millones

Bolsa & Monedas

En medio de sus primeras horas de operación, los papeles de la compañía descienden 22,03%.

El anuncio de Latam de acogerse a la protección del Capítulo 11 de Estados Unidos sigue repercutiendo en la acción de la aerolínea, ya que tras la abrupta caída de ayer, el papel de la empresa sigue en caída libre.

En sus primeras horas de operación en la Bolsa de Comercio de Santiago, el título de Latam Airlines pierde un 22,03%, alcanzando los $ 998, siendo por lejos el papel con el peor desempeño del IPSA en lo que va de jornada.

El sector aeronáutico ha sido uno de los más golpeados por los efectos de la pandemia y con ello la acción de Latam ha recibido de golpe con el coronavirus a tal punto que en el año pierde en bolsa un 86% de su valor.

Con todo, la capitalización bursátil de la firma ligada a la familia Cueto queda en US$ 750 millones de acuerdo a cifras de Bloomberg. De esta forma queda muy distante de los US$ 12 mil millones que llegó a valer en bolsa la aerolínea en 2012.

En Estados Unidos la situación no es muy distinta, ya que el ADR de la aerolínea cae un 12,50% a esta hora en la New York Stock Exchange, alcanzando un valor de US$ 1,47.