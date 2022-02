Acciones de EEUU repuntan por compras tras fuerte caída de enero y resultado de matriz de Google

Bolsa & Monedas

La bolsa chilena opera con leves bajas, tras dos días al alza.

Las acciones de Estados Unidos suben el miércoles. Los inversionistas aprovechan de entrar a la bolsa con los descuentos que se generaron en las acciones, tras las fuertes caídas de enero. Además Wall Street está impulsado por el sector tecnológico el miércoles, después de los excepcionales resultados de la empresa matriz de Google, Alphabet, y el fabricante de microchips, Advanced Micro Devices.

El índice cargado hacia las acciones de tecnología, el Nasdaq, sube 0,41%. El S&P 500 registra un avance de 0,45% y más atrás se ubica el Dow Jones con un aumento de 0,07%.

Alphabet, que representa aproximadamente el 4% del Nasdaq 100 y el 2% del S&P 500 se eleva 6,43%, después de anunciar una división de cada una de sus acciones en 20 nuevos títulos y reportar resultados más sólidos de lo previsto en el cuarto trimestre. Las ganancias por acción fueron de US$ 30,69, versus los US$ 27,34 esperados por el mercado, mientras que los ingresos fueron de US$ 75.330 millones, superando la expectativa de US$ 72.170 millones.

Los resultados elevan la vara para el gigante de las redes sociales Meta Platforms FB, que informa resultados después del cierre del miércoles.

Por su parte Advanced Micro Devices AMD, aumenta 6 %, luego de que el fabricante de chips superara a las estimaciones de Wall Street. PayPal Holdings fue la mayor decepción, ya que la compañía de servicios de pago dijo que las presiones inflacionarias y el sentimiento más débil del consumidor estaban pesando sobre su perspectiva. Su acción se desploma 25%.

Por el lado del petróleo, se espera que el cártel petrolero de la OPEP y sus aliados se ciñan a un plan de aumento de 400.000 barriles de petróleo por día cada mes. A esta hora, tanto el crudo WTI, como el Brent opera plano en US$ 88,17 y US$ 89,26, respectivamente.

En Europa el Stoxx 600 sube 0,55%, tras una jornada de ganancias para la mayoría de las bolsas y previo a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. En Asia el Nikkei de Japón se elevó 1,68% mientras que la mayoría de los demás mercados permanecieron cerrados por el feriado del Año Nuevo Lunar.

Bolsa chilena cede ganancias

La bolsa chilena retrocede el miércoles 0,21% a un nivel de 4.589,87, cediendo parte de las ganancias de los últimos dos días.

Cencoshop sube 1,93% y Entel gana 1,69%, liderando las ganancias, mientras que Aguas Andinas-A es la acción que más cae, con una baja de 3,07% y luego viene Falabella que se contrae 1,76%.