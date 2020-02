Acciones de Latam Airlines toman vuelo en la bolsa tras comentarios de Qatar

Bolsa & Monedas

Luego de que la compañía aérea expresara su intención de aumentar su participación en la chileno-brasileña, los títulos empezaron la jornada con una fuerte alza.

Las compañías extranjeras siguen mostrando interés en Latam Airlines, y el precio de la acción no ha sido indiferente. Y es que después de que Qatar le diera un voto de confianza a la firma, los títulos abrieron la jornada bursátil con un marcado salto.

