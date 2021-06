Acciones y los bonos en los que más invierten las AFP

Bolsa & Monedas

La compañía chilena con mayor porcentaje de su propiedad en manos de las AFP era Hortifrut. Las administradoras de pensiones tienen un 28,03% de sus acciones, lo que equivale a US$ 192,91 millones.

A diferencia de lo que ocurrió con los retiros del 10% de las AFP, en una eventual venta masiva por la idea de sacar anticipadamenre el 100% de los fondos, los activos chilenos sí podrían verse afectados.

En caso de que esta idea tomara fuerza, en el mercado explican que podría generarse una presión vendedora significativa, que afectaría especialmente a los precio de las sociedades anónimas abiertas en las que las AFP tienen mayor presencia.

En segundo lugar viene SQM, el 20,77% de sus títulos los tienen las AFP, lo que representa US$ 1.326,62 millones. Luego están Cencosud y Colbún, las administradoras de pensiones son dueñas del 19,48% de cada una de estas compañías, lo que equivale a US$ 1.183,13 millones y US$ 617,38 millones, respectivamente. Entel cierra el top 5, donde registran una tenencia de 19,27% o US$ 334,86 millones.

Bonos en manos de las AFP

Por el lado de la renta fija, una venta importante de los papeles que está en manos de las AFP tendría un efecto menos directo sobre las compañías, pero aun así las impactaría.

El académico de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, explica que "la venta masiva de bonos corporativos afecta el precio a la baja y con ello aumenta la tasa de interés equivalente de los bonos, lo que significa que sube el costo de las nuevas emisiones".

Los bonos de entidades financieras, donde las AFP tienen más dinero invertido son los de Banco de Chile con unos US$ 4.600 millones, los que ocupan el 2,17% del total de la cartera de los fondos de pensiones. Les siguen las emisiones de Itaú Chile y Scotiabank Chile, en las que las AFP tienen unos US$ 4.000 millones en cada uno, lo que significa un tamaño del 1,89% del portafolio total.

En tanto, los bonos corporativos en los que las AFP registran la mayor tenencia son los de Codelco, con US$ 418,91 millones, que representan al 0,19% del total del fondo de pensiones. Después vienen, con 0,18% de la cartera total y leves diferencias en los montos, los bonos de Vias Chile (US $388,92 millones), Transelec (US$ 386,93 millones) y Cencosud (US$ 386,48 millones).

En total las AFP administran unos US$ 211.924 millones, según la Superintendencia de Pensiones. Esta cifra supera más de cuatro veces al monto total de US$ 50 millones que los chilenos han sacado hasta ahora desde sus ahorros previsionales.

Del total de las inversiones de las administradoras de pensiones, unos US$ 12.793,23 millones están en acciones chilenas, representando al 6,04% de la cartera total. Otros US$ 29.605,54 millones están invertidos en bonos bancarios (13,07%) y US$ 17.341,25 millones, en bonos corporativos (8,18%).