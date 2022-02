Activos argentinos ganan terreno por esperanza de que Congreso respalde acuerdo con FMI

Bolsa & Monedas

Los activos de Argentina subieron hoy miércoles ante la esperanza de que el Congreso apruebe próximamente el preacuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la millonaria deuda del país.

El índice S&P Merval ganó un 2,88% en medio de la reorganización de los portafolios, liderado por firmas de alta liquidez en los segmentos financiero y energético. Por su parte, los bonos extrabursátiles subieron un 0,8% promedio por compras especulativas dados los atractivos retornos.

El riesgo país del banco JPMorgan llegó a bajar 20 unidades a 1.742 puntos básicos, contra un máximo histórico de 1.969 unidades registrado a finales de enero.

Próximos vencimientos

Frente a las tensiones políticas públicas en el seno de la coalición de gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán afirmó que enviará al parlamento el proyecto de acuerdo con sus "anexos que contendrán todos los documentos" y "detalles", para despejar dudas de que algo se podría esconder dada la postergación de vencimientos por algo más de US$ 40 mil millones.

Además de recibir la aprobación de los legisladores, el entendimiento debe ser tratado por el directorio del prestamista internacional, donde también hay divergencias.

Argentina debe pagar en marzo un vencimiento con el FMI por unos US$ 2.900 millones y otros US$ 2.000 millones con el Club de París, en momentos en que el banco central no cuenta con las reservas líquidas necesarias.

