AFP cambiaron la tendencia y salieron a vender acciones chilena en septiembre

Bolsa & Monedas

La movida se dio en un período donde las firmas estaban reacomodando sus portafolios después de las ventas de activos para pagar el 10%.

Durante septiembre, un mes marcado por los reacomodos de portafolios en los fondos de pensiones nacionales, las administradoras de los mismos terminaron vendiendo más acciones locales de las que compraron.

Cifras de DVA Capital muestran que las AFP registraron una venta neta de US$ 8 millones durante el noveno mes del año, la primera enajenación de renta variable local tras tres meses consecutivos de compras netas.

En ese período, cabe destacar que fueron los fondos más riesgosos los que salieron a deshacerse de estos títulos, mientras que los vehículos más conservadores salieron a comprar.

Específicamente, el multifondo A vendió US$ 45 millones netos, acompañado de ventas de US$ 20 millones y US$ 14 millones por parte de los fondos B y C, respectivamente. En cambio, el fondo D adquirió US$ 20 millones en acciones nacionales y el E compró US$ 51 millones en ese mismo mes.

Desde DVA destacan que estos movimientos se dieron "en un mes en que las gestoras probablemente tuvieron que rebalancear sus carteras producto del impacto de los rescates derivados del retiro del 10%".

Con estos rebarajes, la renta variable nacional cerró septiembre con un peso de 14,4% dentro de las inversiones en acciones de los fondos de pensiones, y de 5,1% en los activos administrados totales.

A nivel de precios, septiembre trajo una mala dinámica para la bolsa nacional, profundizando las caídas de agosto, con una caída de 3,45% en el referente bursátil S&P IPSA.

En ese período, sólo cuatro de los 30 papeles que componen el selectivo lograron ganancias, mientras que los peores resultados se observaron en el banco Itaú Corpbanca e Inversiones La Construcción, con contracciones de más de 40%.