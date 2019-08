AFP compran Cencoshopp y Enelam

Bolsa & Monedas

Según un estudio de BICE Inversiones, las AFP invirtieron US$ 960,5 millones netos en acciones chilenas, impulsadas por las dos mayores operaciones bursátiles del año: el debut de Cencosud Shopping y el aumento de capital de Enel Américas. Cifras del departamento de estudios de la corredora mostraron que en el mes pasado las administradoras previsionales compraron US$ 722 millones en títulos del brazo inmobiliario del retailer de Horst Paulmann, debido a su IPO (Oferta Pública Inicial, por sus siglas en inglés) al cierre de junio. En tanto, en EnelAm, las AFP desembolsaron US$ 318,9 millones por su aumento de capital.