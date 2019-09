AFP venden acciones extranjeras

Bolsa & Monedas

Según un estudio de HMC Capital, las AFP salieron a vender acciones internacionales en masa. Durante agosto, las firmas enajenaron US$ 1.940 millones netos en renta variable extranjera.

La mayor venta provino de Asia excluyendo a Japón, segmento del que las AFP retiraron US$ 733 millones. En el caso de las acciones latinoamericanas, las firmas previsionales también fueron vendedoras netas, con una desinversión de US$ 210 millones. En acciones europeas, el monto neto enajenado llegó a US$ 352 millones.