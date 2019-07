AGF de Principal a la caza de inversionistas retail con fondo inmobiliario

Bolsa & Monedas

El nuevo máximo ejecutivo de la administradora destaca la creación de un fondo mutuo que invierte en este tipo activo.

Después de siete años y medio a la cabeza de Afore Principal, la administradora de fondos previsionales de Principal en México, Mariano Ugarte volvió a Chile hace menos de un mes a hacerse cargo de un nuevo rol dentro del grupo financiero: la gerencia general de la AGF en el país.

En su primera entrevista en el cargo, y a menos de un mes del lanzamiento del primer fondo mutuo que invertirá en activos inmobiliarios, el ejecutivo asegura que los inversionistas chilenos están aumentando su sofistificación y que es necesario que la industria de administradoras innove en la propuesta de productos.

-¿Por qué decidieron hacer un fondo mutuo con activos inmobiliarios y no un fondo de inversión?

-Queremos darle acceso a todos los segmentos de clientes y además a todos los productos. Podemos entregarle este producto a un cliente a través de un seguro, a través de un APV, en una inversión retail.

-¿Cómo hacen dialogar la necesidad de liquidez de los fondos mutuos con la iliquidez de los activos inmobiliarios en el fondo?

-Tiene que ver con cómo armas la composición de activos dentro del fondo. Empezamos a complementar con otros activos, como REIT (Real Estate Investment Trusts) y MBS (Mortgage Backed Securities), que se transan con mucha más liquidez en los mercados.

Inversionistas retail

-¿Cree que el inversionista retail se irá acercando a esta clase de activo?

-La gracia del fondo mutuo, en general, es que con muy poco dinero puedes armar un portafolio de fondos súper diversificado.

-¿Y cuál es la tendencia internacional?

-En el mundo, a medida que los clientes empiezan a sofisticarse más, también empiezan a pedirte participar en clases de activos con posibilidades de rendimiento mayores, pero que no requieren invertir una cantidad muy importante de su patrimonio.

-¿Y cómo ha evolucionado esto en Chile?

-El inversionista chileno se está sofisticando, a todo nivel.

-¿Qué significa eso para la industria a futuro?

-Esa tendencia se está dando y creemos que se va a dar con más fuerza en el futuro, entonces nos tenemos que mantener al día en el desarrollo de productos.

-Después de siete años afuera, ¿Cómo observa el desarrollo de la industria de administración de fondos nacional?

-Para el tamaño de Chile, hay una industria muy importante de fondos. Muy competitiva, pero hay espacio para ser más innovadores en productos. Me parece que la oferta de fondos no ha cambiado mucho en los últimos años.

-En cuanto a actores, productos...

-De todo. Diría que en la oferta de fondos misma, creo que no he visto gran innovación en el mercado. Por eso estoy tan contento con el lanzamiento de este fondo inmobiliario.

-¿Cuál es la meta de crecimiento para la administradora?

-En Principal se busca tener al menos un crecimiento de 15% de los ingresos operacionales. Esa es una meta general que siempre hemos tenido.

-¿Y cuál es su objetivo al mando de la gerencia general de la AGF?

-Hay dos cosas que me gustaría lograr: el desarrollo de productos es un objetivo claro, y también quiero trabajar con la marca Principal. Siempre me ha sorprendido mucho que la marca, con la potencia que tiene en administración de activos, no es tan conocida por eso. Se nos ha reconocido poco por la capacidad en inversiones, y eso es algo que queremos comenzar a dar a conocer más.