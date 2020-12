Airbnb duplica su precio en exitosa apertura a bolsa

Bolsa & Monedas

Desde la pantalla de su computador en San Francisco, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, observó ayer la exitosa apertura a bolsa de su compañía.

Airbnb abrió a un precio de US$ 146 por acción en su primer día de cotización, más del doble del precio (US$ 68) establecido para su oferta pública inicial (IPO) el día anterior.

El precio alcanzado en la apertura le dio a la red de viviendas compartidas un valor de mercado de más de US$ 87 mil millones sin dilución. Con ello, superó a la capitalización bursátil del gigante de viajes Booking, que tiene una valoración de más de US$ 86 mil millones; y Expedia, que tiene una capitalización de mercado de más de US$ 18 mil millones.

Su market cap también superó con creces a las cadenas hoteleras, como Marriott y Hilton, que tienen un valor de mercado de más de US$ 42 mil millones y US$ 29 mil millones, respectivamente. Mientras que Delta Air Lines vale en bolsa aproximadamente US$ 30 mil millones.

Airbnb cotiza bajo el nombre de “ABNB” en el Nasdaq y registró el décimo mejor debut en 2020, gracias al aumento de precio de su IPO.

“Es sin duda la apertura a la bolsa más esperada del año. Airbnb es una empresa que muchos usamos en nuestro día a día, por lo que existe mucha expectativa de lo que ocurrirá, ya que las personas están buscando aprovechar esta oportunidad”, dijo el gerente comercial de Capitaria, Nicolás Palacios.

Si bien se espera que la acción tenga un gran volumen de operaciones, y que siga subiendo, impulsada por el mayor desconfinamiento de 2021, Palacios explicó que “en este tipo de eventos, rápidamente los accionistas que entraron primero toman utilidades, por lo que suele ver una corrección al poco tiempo de estar disponible para todo el público. Sin embargo, a largo plazo se espera una visión alcista”.

La compañía de capital de riesgo, Sequoia Capital, poseerá el 16,4% del poder de voto total después de la oferta. Brian Chesky, CEO y cofundador de Airbnb, tendrá el 15,1%. Los cofundadores Nathan Blecharczyk y Joseph Gebbia se quedaron cada uno el 13,9%. El resto quedó en manos de inversionistas.