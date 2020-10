Alberto Muchnick expande redes y firma acuerdo con plataforma israelí de venture capital

Bolsa & Monedas

La alianza es con OurCrowd, uno de los líderes mundiales en inversiones de capital de riesgo. Permitirá a family office chilenos invertir en startups.

La administradora de fondos privados, AMM Capital, de Alberto Muchnick, continúa creciendo en el mercado. La firma detalló a DF que selló recientemente una alianza con la principal plataforma de venture capital de Israel, OurCrowd.

Con este paso, la firma comandada por Francisca Tampier permitirá a los inversionistas chilenos acceder a uno de los ecosistemas de innovación más atractivos para capital de riesgo en el mundo.

Our Crowd tiene US$ 1.500 millones en compromisos e inversiones en más de 200 compañías y 22 fondos de riesgo. Dentro del portafolio de inversiones, están empresas que recientemente han debutado en el mercado como Beyond Meat o Lemonade. Ambas empresas estuvieron entre las mejores IPOs de 2019 y 2020, respectivamente, en el mercado estadounidense.

El Managing Partner de AMM Capital, David Cohen, apunta a que en Chile ha habido un desarrollo muy importante del negocio inmobiliario y también de la deuda privada desde el lado del inversionista, “pero este tipo de negocio de venture capital, no se había desarrollado con claridad”.

Cohen indica que tras la pandemia vieron entre sus clientes la necesidad de diversificar sus portafolios, resultando el capital de riesgo una solución atractiva para invertir, que si bien carece de liquidez en un primer momento, genera un mayor retorno y la capacidad de ingresar al negocio.

El ejecutivo de AMM Capital afirma que “el apetito de riesgo es alto en el sentido que si bien es un activo que se debe analizar y estudiar, y puede que no sea conocido ni tan cercano, en la medida que se va profundizando en los temas que hay detrás capta mucho interés. Esta volatilidad en los mercados, se evade con este tipo de inversiones que son privadas y se gana una estabilidad en la cartera”.

Cohen realza que esta alianza con la plataforma israelí facilita que los clientes institucionales puedan entrar con inversiones razonables y diversificadas menores a US$ 1 millón. Además, detalla que los family office no sólo están interesados en invertir en startups, sino que además pueden hacer negocios directamente.

Alan Weisleder, Partner & EVP de la plataforma de venture capital, destaca que por lo general, los family office que entran a invertir con OurCrowd “tienen la expectativa de crear un portafolio y tener retornos por encima del 20% anual”.

Weisleder menciona que “hay muchos inversionistas que han observado que los grandes ganadores de la crisis del Covid son las compañías tecnológicas”.

De hecho, el ejecutivo de OurCrowd dice que han observado que muchos inversionistas quieren invertir en empresas de tecnología y en etapas más tempranas “donde la oportunidad de hacer cinco veces o 10 veces el retorno, existe y eso es muy difícil encontrarlo en los mercados públicos, pero sí posible en el sector tecnológico y en el mercado privado”.

Los últimos movimientos

Este acuerdo con OurCrowd no ha sido el único paso de la compañía de Muchnick Mlynarz durante el último tiempo.

En enero, informaron que junto a LarrainVial compraron Itaú Casa de Valores en Panamá, con el foco de expandir las operaciones a nivel latinoamericano del negocio de wealth management.

La entidad, ahora llamada LVM Casa de Valores, tiene el objetivo de abarcar Colombia, en donde ya contaba originalmente con una base de clientes de alto patrimonio, además de Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

La idea es alcanzar cerca de US$ 1.000 millones en activos bajo administración en los primeros tres años.

Hace exactamente un año Muchnick completó la adquisición de la FinTech ligada al sector de agencia de valores, FOL, que era de propiedad de José Santomingo.

En diciembre de 2019 también se conoció que Muchnick ingresó a la propiedad de la inmobiliaria Ralei al grupo estadounidense Calzada Capital Partners.

Nexos empresariales

Muchnick, de profesión ingeniero comercial y administrador de empresas de la Universidad de Chile, tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

Inició su carrera profesional en la década de los ‘80 en el Banco Santiago. Fue director general de HSBC Bank en donde dirigió el negocio de banca de inversión para América Latina.

Actualmente es director y vicepresidente de IAM, empresa que controla Aguas Andinas y sus filiales.

Estuvo también más de 10 años en el Republic National Bank, donde dirigió la operación para el Cono Sur y luego se convirtió en el vicepresidente ejecutivo para América Latina.

El empresario tiene una corredora en Miami, llamada CGIS Securities, en donde actúa como presidente ejecutivo.

La firma asentada en Florida ofrece servicios financieros de inversión tradicionales, tales como acceso a renta variable y renta fija, productos estructurados y activos alternativos.