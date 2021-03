Alfonso Eyzaguirre asume como CEO de JP Morgan para Latinoamérica y Canadá

Bolsa & Monedas

El ejecutivo se había desempeñado como presidente de JP Morgan Chile desde 2013 y reemplazará en el cargo a Martin Marron.

Uno de los mayores y más antiguos bancos de inversión de Estados Unidos eligió a un chileno para que se haga cargo de sus operaciones en la región. JP Morgan anunció que Alfonso Eyzaguirre asumirá como CEO para Latinoamérica & Canadá y jefe de la banca de inversión para la región.

El ejecutivo se desempeñaba como presidente de JP Morgan Chile y director de la banca de inversión desde 2013. En este cargo supervisó todas las actividades corporativas y de banca de inversión y gestión de activos y patrimonio en Chile.

Eyzaguirre llegó al cargo después de que Vicente Monge se retirara tras 27 años en la entidad. Previamente, se desempeñó como director ejecutivo y responsable de inversiones del banco.

Antes de llegar JP Morgan trabajó en el Chase Manhattan Bank, en Seguros de Vida del grupo Santander y Bankers Trust New York, entre otras entidades.

Su nuevo cargo en Nueva York

En su nueva posición, reemplazará a Martin Marron, recientemente nombrado CEO de la banca internacional de JP Morgan.

De esta forma, Eyzaguirre se trasladará a Nueva York y se integrará al comité directivo global de la banca corporativa y de inversión, una de las principales líneas de negocios de la firma. El ejecutivo asumirá su cargo de inmediato y, mantendrá sus responsabilidades en Chile por un período de transición, mientras se designa su reemplazante.

Con más de 30 años de trayectoria en la industria, 25 de ellos en JP Morgan, Eyzaguirre cuenta con una gran experiencia en el negocio de fusiones y adquisiciones (M&A). Además, es miembro del equipo directivo de JP Morgan para América Latina y Canadá y de varios otros foros de negocios, riesgo y control en toda la región.

En su nuevo cargo reportará a Daniel Pinto, co-president and chief operating officer of JPMorgan Chase and CEO of the Corporate & Investment Bank y a Mary Erdoes, CEO of JPMorgan Chase's Asset & Wealth Management business.

En los temas de banca de inversión para América Latina, reportará a Jim Casey y Viswas Raghavan.

JP Morgan en Latinoamérica

Actualmente, JP Morgan administra unos US$ 296 mil millones a nivel global. América Latina y Canadá han sido regiones clave en las que la compañía ha estado aumentando su presencia los últimos años.

En el caso de Chile, la firma cerró el año pasado una alianza con la AGF de Itaú a través de la cual la gestora de origen brasileño ofrecerá en forma de fondo mutuo el vehículo US Advantage de JP Morgan.

Previamente, en 2018, concretó un acuerdo de distribución de fondos con Sura Asset Management Chile.