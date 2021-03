Alfonso Eyzaguirre, presidente de JP Morgan Chile, asume como CEO de la firma para Latinoamérica y Canadá

Bolsa & Monedas

El ejecutivo se trasladará a Nueva York y también será director para la Banca de Inversión en América Latina.

JP Morgan anunció que Alfonso Eyzaguirre asumirá como CEO de J.P. Morgan Latin America & Canadá y jefe de Banca de Inversión para América Latina.

El ejecutivo chileno se desempeñaba como Presidente de JP Morgan Chile y director de la banca de inversión desde 2013. En este cargo supervisa todas las actividades corporativas y de banca de inversión y gestión de activos y patrimonio en Chile.

En su nueva posición, reemplazará a Martin Marron, recientemente nombrado CEO de Banca Privada Internacional de JP Morgan.

Eyzaguirre se trasladará a Nueva York y se integrará al comité directivo global de la Banca Corporativa y de Inversión, una de las principales líneas de negocios de la firma. El ejecutivo asumirá su cargo de inmediato y, mantendrá sus responsabilidades en Chile por un período de transición, mientras se designa su reemplazante.

Con más de 30 años de trayectoria en la industria, 25 de ellos en JP Morgan, Alfonso Eyzaguirre cuenta con una gran experiencia y conocimiento de las regiones que tendrá a su cargo. Es miembro del equipo directivo de JP Morgan para América Latina y Canadá y de varios otros foros de negocios, riesgo y control en toda la región.

En su nuevo cargo reportará a Daniel Pinto, Co-President and Chief Operating Officer of JPMorgan Chase and CEO of the Corporate & Investment Bank y a Mary Erdoes, CEO of JPMorgan Chase's Asset & Wealth Management business. En los temas de Banca de Inversión para América Latina, reportará a Jim Casey y Viswas Raghavan.