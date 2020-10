Alipay, la FinTech de pagos más grande del mundo, prepara su debut en bolsa

Bolsa & Monedas

Conocida como el Paypal chino, la firma de Jack Ma podría recaudar US$ 34 mil millones, superando a Saudi Aramco.

Ant Group, la filial financiera del gigante chino del e-commerce Alibaba, tiene previsto recaudar más de US$ 34 mil millones, luego de establecer el precio de las acciones en su doble oferta pública inicial, lo que pondría a la firma en camino a lograr la mayor cotización del mundo, incluso por encima de Saudi Aramco, que el año pasado obtuvo US$ 29 mil millones.

Se espera que la compañía haga su debut bursátil a más tardar el 5 de noviembre -aunque algunos analistas estiman que sería antes del martes 3 del mes, cuando sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos- de manera simultánea en la bolsa de Shangái y en Hong Kong.

En el caso de la primera, que sería en el índice tecnológico Star, cada papel tendrá un valor de US$ 10,26. Mientras que en el caso de la segunda sería de US$ 80 por título, según documentos publicados ayer al cierre del mercado local.

En conjunto, la venta de aproximadamente 3.340 millones de acciones, que representan el 11% del total en circulación, alcanzará los US$ 34.400 millones. Así, la compañía de Jack Ma alcanzaría un valor de mercado de US$ 313 mil millones, a la par del banco de Wall Street, JPMorgan Chase, y cuatro veces más que Goldman Sachs.

“Ha sido un buen año para las IPO (en Asia), pero este es difícil de pasar por alto y creo que todos sienten que le irá bien en el mercado secundario”, dijo el consultor de banca de inversión con sede en Hong Kong, Philippe Espinasse, refiriéndose al rendimiento potencial del precio de las acciones de Ant después de que comience a cotizar.

Los grupos tecnológicos chinos, incluidos NetEase y JD.com, han recaudado miles de millones de dólares a través de ofertas de acciones secundarias en Hong Kong este año en un contexto de crecientes tensiones entre Beijing y Washington.

Alipay, la mayor FinTech del mundo

Considerada la mayor FinTech del mundo, Ant Group, es la matriz de la plataforma de pagos móvil, Alipay y es controlada por Jack Ma, fundador de Alibaba.

Según el diario español El Economista, en su solicitud para abrirse en bolsa, Ant Group reveló que en los seis primeros meses de 2020 generó utilidades de 21.923 millones de yuanes (US$ 3.263 millones), multiplicando por once sus ganancias de 1.892 millones de yuanes (US$ 281 millones) del mismo periodo de 2019, mientras que los ingresos crecieron un 38%, hasta 72.528 millones de yuanes (US$ 10.794 millones).

Asimismo, comunicó que a 30 de junio de 2020 Alipay, conocido como el Paypal chino, contaba con 711 millones de usuarios mensuales activos, cifra que representa un incremento del 7,9% respecto de los 659 millones registrados a fines de 2019.

Reconocimiento facial

En China el pago a través de un celular que tenga la aplicación de Alipay es muy frecuente. Una de las últimas innovaciones de la compañía es la realización de pagos a través del reconocimiento facial de las personas.

La idea ya está siendo probada en algunas ciudades chinas y se espera que sus usuarios sigan al alza.