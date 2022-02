Amazon marca alza diaria récord en valor de mercado para empresa de EEUU y devuelve algo de lo que Meta quitó

Bolsa & Monedas

Amazon.com Inc. le devolvió al mercado lo que Meta Platforms Inc. le quitó, o al menos una gran parte.

Las acciones del gigante del comercio electrónico subieron un 14% el viernes, agregando alrededor de US$ 191 mil millones en valor de mercado, después de que los inversionistas vitorearon su informe de ganancias del cuarto trimestre.

El avance fue la mayor ganancia en un solo día en la historia del mercado de valores de Estados Unidos, solo un día después de que la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, ingresara al otro extremo del libro de récords con una pérdida de US$ 251 mil millones.

El movimiento de Amazon superó el récord anterior de Estados Unidos establecido por Apple Inc. la semana pasada cuando el fabricante del iPhone agregó un valor de alrededor de US$ 179 mil millones el día después de su informe de ganancias. El récord mundial de ganancia diaria en capitalización de mercado lo estableció PetroChina Co., que agregó US$ 597 mil millones en un día en noviembre de 2007.

El aumento en el precio de las acciones de Amazon se produjo después de que las ventas en su negocio de computación en la nube superaron las estimaciones de Wall Street y la compañía elevó el precio de las suscripciones de Amazon Prime, aliviando algunas preocupaciones sobre el impacto de los aumentos de costos en la rentabilidad. Esos elementos eclipsaron los pronósticos de ventas y ganancias operativas en el trimestre actual que no cumplieron con las expectativas.