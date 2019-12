Aramco sacude el tablero con su salida a bolsa: ¿Cómo quedó el ránking de las empresas más grandes del mundo?

Bolsa & Monedas

Una dura tarea le puso la saudí Aramco a las gigantes norteamericanas que por años se han vanagloriado de ser las empresas más grandes del mundo. Y es que la petrolera transparentó con el mercado sus números en su histórica apertura en bolsa y moviendo el tablero en el ranking de las 500 empresas del mundo más grande por capitalización bursátil de Bloomberg.

La operación le permitió a Aramco vender el 1,5% de su propiedad en US$ 25.600 millones, por lo que –en una cifra que es monstruosa- la empresa se valorizó en US$ 1,7 billones. Como si fuera poco, en su primera jornada cotizando en la Bolsa de Riad, la acción cerró con un alza de 10%, por lo que su capitalización bursátil subió a US$ 1.877.183.193.432 (no, no hay números demás).

Con estas cifras sobre la mesa, Aramco es ya la empresa más grande por lejos, dejando en segundo lugar a Apple con una capitalización de US$ 1,19 billones, en el tercer lugar a Microsoft con US$ 1,15 billones y sacando a Google del podio que con sus US$ 926 mil millones de valor en bolsa queda en el cuarto puesto.

¿Y las chilenas? Ni pensar que alguna empresa local pueda competir en estas ligas. Enel Américas es la acción que más vale en la bolsa chilena con una capitalización de US$ 15 mil millones, seguido de Copec que vale unos US$ 11 mil millones. Estas dos empresas, si se suman, equivalen recién los US$ 25.600 millones, es decir, lo que vendió Aramco su 1,5% en bolsa hoy.

Para recién pisarle los pies a la empresa con mayor capitalización del mundo se requiere que las 30 empresas IPSA (índice reúne a las acciones más grande que cotizan en la bolsa chilena) se unan. Y ni así. El valor completo del índice llegó ayer a los US$ 126 mil millones. Es decir, se necesitarían 14,8 índices IPSA para igualar a Aramco.