Argentina seguirá volátil y éstas son las acciones chilenas más expuestas

Bolsa & Monedas

Las embotelladoras CCU y Andina, además de Cencosud y Enel Américas, serían los papeles más vulnerables a la competencia electoral trasandina, de cara a los comicios presidenciales.

El rally que vivieron en los últimos dos días los activos argentinos es el mejor reflejo: la evolución de la carrera electoral va a estar íntimamente ligada al desempeño del mercado trasandino.

En lo que va de la semana, el índice Merval se ha apreciado casi 14%, el peso argentino se ha levantado un 3% frente al dólar y el riesgo país argentino, medido a través de los CDS (credit default swaps), se ha contraído en 10%. Todo esto en gran parte por el empujón que dio a los mercados el hecho de que el presidente Mauricio Macri eligiera al senador Miguel Pichetto como su compañero de lista para la presidencial.

“La decisión de buscar un acuerdo con Alternativa Federal con Pichetto garantiza que, si llega a ganar Macri las elecciones en octubre, va a tener muchísima más gobernabilidad en su segundo mandato”, explica Alberto Bernal, estratega jefe de XP Securities.

“Todavía hay espacio para que haya más compresión de spreads y más apreciación de los activos”, explica el ejecutivo, agregando que los mercados trasandinos están “baratos” y que es una oportunidad atractiva “acumular” estos activos apostando a la reelección de Macri.

Desde EuroAmerica, el portfolio manager de acciones argentinas de EuroAmérica, Ricardo Fernández, concuerda con la relevancia de la votación de octubre. “Depende de quién salga electo presidente qué pasará con la economía argentina”, señala.

También se espera que los resultados de las encuestas se vean influenciados por datos económicos. “Números mejores deberían aportar a Macri; números peores apoyarían a la oposición”, indica Fernández.

Acciones chilenas

Según comentan desde el mercado, probablemente las empresas más expuestas al país en términos de ingresos serán las más vulnerables a la volatilidad que traerá la elección presidencial.

Las embotelladoras CCU y Andina son las compañías más expuestas al peso argentino, según datos de Bloomberg, seguidas de Cencosud y Enel Américas.

Estos papeles se podrían ver afectados por la volatilidad. No es coincidencia que CCU, Cencosud y Enel Américas fueron los papeles IPSA que más se apreciaron cuando Macri anunció a Pichetto como su compañero electoral.

A nivel de papeles argentinos, la recomendación va por el lado de los títulos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, los ADR (recibos de depósito americano, por sus siglas en inglés). Si bien estos títulos no ofrecen protección ante la volatilidad, si es que Macri no obtiene buenos resultados en los comicios, señala Fernández, sí ofrecen un nivel de liquidez que no se encuentra en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.