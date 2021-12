Asesora de Gabriel Boric en Chile Day: “Aprobar un cuarto retiro es un error”

Bolsa & Monedas

La economista Stephanie Griffith-Jones, representó al candidato de Apruebo Dignidad en un panel realizado esta mañana en Londres.

A un día de que la Cámara de Diputados vote un nuevo proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales, la asesora económica del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que no existe justificación para apoyar tal medida.

"Hay un consenso entre los economistas de que no es necesario", afirmó Stephanie Griffith-Jones, quien representó a Boric en el panel organizado en el segundo día del Chile Day, en Londres, Inglaterra.

Al ser cuestionada por Michael Sttot, editor del Financial Times para Latinoamérica, quien lideró el panel, la economista afirmó que al menos desde el punto de vista técnico no hay apoyo para esa medida. "No es una tragedia (el cuarto retiro), pero es un error", sentenció, y agregó que el problema es la "dinámica política" que se ha creado en torno a los retiros.

Así, Griffith-Jones sugirió que el apoyo de Boric (y Giorgio Jackson) a un cuarto retiro es un tema netamente político.

Daza y la influencia del PC

El economista José Luis Daza, participó en el encuentro representando al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. En el panel, acusó que la decisión de Gabriel Boric de apoyar el cuarto retiro es "por la influencia del Partido Comunista".

Daza criticó la decisión de Boric de ir contra las recomendaciones de su equipo económico, indicando que esto se repetiría si llega al gobierno. Algo que aseguró, no se produciría en el caso de un gobierno de Kast, pues este ha comprometido su apoyo irrestricto a "los técnicos". "Ustedes deciden y yo los apoyo", habría dicho Kast.

Tanto Griffith-Jones como Daza coincidieron en la preocupación por el negativo impacto que están teniendo los retiros de fondos previsionales. La asesora de Boric llamó la atención sobre el rápido crecimiento del consumo, -que es necesario normalizar-, y el desafiante escenario de déficit fiscal.

Por su parte, Daza advirtió que se está llevando al mercado de capitales a una situación "extremadamente grave, extremadamente frágil", pues a consecuencia de los retiros "se ha secado" el mercado de financiamiento local, empujando al Estado a financiarse en mercados externos, en dólares.