Avance del petróleo derriba a las bolsas mundiales y S&P 500 sufre mayor caída desde octubre de 2020

Bolsa & Monedas

En Nueva York, los principales índices perdieron más de 2%, mientras el Dow Jones entró en "fase de corrección", con un retroceso de más de 10% desde su último peak. En Chile el IPSA anotó una baja de 0,5%.

La escalada en la invasión rusa a Ucrania es resentida en los mercados. Wall Street cerró en números rojos al igual las principales bolsas del mundo a medida que el precio del petróleo se mantiene al alza y el Brent llegó a tocar US$ 139 el barril en Londres, generando mayores presiones inflacionarias a la economía mundial.

El Nasdaq perdió 3,62% y el S&P 500 descendió 2,93%, en su peor jornada desde octubre de 2020. Por su parte, el Dow Jones cayó 2,37%, entrando en "fase de corrección", con un retroceso de más de 10% desde su último peak, el 4 de enero.

Desde Wells Fargo Advisors indicaron que durante la sesión "los inversionistas sopesan las implicaciones del aumento de los precios de las materias primas sobre la inflación y el crecimiento económico mundial".

Las acciones finalizaron la semana a la baja debido a que los riesgos geopolíticos avivaron las preocupaciones inflacionarias. El Dow Jones registró su cuarta caída semanal consecutiva, su racha negativa más larga desde noviembre. El Euro STOXX 600 retrocedió 7% durante la semana, su peor desempeño desde marzo de 2020.

Los analistas indican que los inversionistas temen que el aumento de los precios del petróleo pueda generar una recesión global debido a que alentaría a que la cadena de suministros se ralentice y continúe presionando la inflación a nivel global.

Al cierre de esta nota, el crudo Brent -de referencia europea- escalaba 5,61% y se ubicaba en US$ 123,68 por barril, tras tocar US$ 139 más temprano. Mientras que su par estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzaba 4,42% y se posicionaba sobre US$ 120 el barril. La subida del petróleo se aceleró luego que EEUU anunciara que considera la posibilidad de prohibir las importaciones de crudo ruso.

Pero no sólo el petróleo está subiendo a nivel global, sino que la mayoría de los commodities, lo que no fomenta una inflación acelerada y complica los planes de los principales bancos centrales, que estaban en gran medida decididos a comenzar a endurecer sus políticas monetarias antes de que se iniciara el conflicto.

En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU son más débiles, con el rendimiento de la nota a 10 años subiendo un punto base a 1,77% inmediatamente después de su mayor caída semanal desde marzo de 2020.

"Cuanto más tiempo permanezcan elevados los precios del petróleo y la inflación, y por lo tanto amenacen con una desaparición prematura de esta expansión económica y mercado alcista, más inversores recortarán su exposición a las acciones", escribió en una nota el estratega jefe de inversiones de CFRA, Sam Stovall.

Escenario en Chile

El S&P IPSA no fue la excepción y si bien comenzó la jornada con una leve alza, pasado el mediodía se acopló a la tendencia internacional bajando 0,50% para llegar a los 4.618,16 puntos.

Entre los papeles más transados de la rueda están SQM-B, que descendió 4,14%, Vapores que cayó 3,89%, CCU que perdió 3,96%.

Por el lado positivo, la serie A de SQM experimentó un avance de 7,14%. Mientras que CAP subió 3,39%.

Esto se da en medio del alza de los commodities y también que la compañía acordó proponer en la próxima junta de accionistas un dividendo por US$ 2,254741 por acción, lo que representa un retorno por dividendos de 16,8% al precio de cierre del viernes. De ser aprobado, sería pagadero a partir del próximo 25 de abril, con lo se estaría repartiendo 60% de la utilidad distribuible de 2021, según reportó Bice Inversiones.

Desde Bice Inversiones destacaron en un informe enviado a sus clientes que "el desempeño del índice local se ubicó por sobre índices de mercados emergentes y Latinoamericanos, en una semana donde varias empresas reportaron resultados al cuarto trimestre de 2021 por sobre las expectativas".

Esto, luego que el S&P IPSA registró un alza de 3,9% en pesos y de 3,4% en dólares, alcanzando los 4.641 puntos.

En lo que respecta a renta fija, señalaron que "en vista que el precio del petróleo ha continuado con su tendencia al alza, lo mismo sucede con las expectativas de inflación del mercado, las cuales ya estarían apuntando a una tasa de casi 7,3%. Así, las tasas de bonos del Estado de Chile en UF de corto y mediano plazo han anotado caídas relevantes en los últimos días, favoreciendo la rentabilidad de este tipo de instrumentos".

Panorama en Europa y Asia

Las bolsas europeas operan con pérdidas. El Euro Stoxx 50 cayó 1,23%, el FTSE 100 de Londres descendió 0,40%, el DAX de Frankfurt perdió 1,98%, el CAC 40 de París retrocedió 1,31% y el IBEX 35 de Madrid bajó 0,99%.

En el Viejo Continente existe el temor que la sanciones económicas que se están realizando a Rusia puedan llevar a que el país más grande del mundo termine en un default.

En la renta fija europea, el bund alemán se afianza de nuevo en tasas negativas de interés, y llegó a -0,016%.

La aversión al riesgo se plasma igualmente en el mercado de divisas. El euro, que es una de las monedas más damnificadas por la guerra, ahonda sus mínimos al caer hasta los US$ 1,08. En apenas una semana se ha desplomado más de un 3%.

Los agentes en Europa estarán atentos a los movimientos que pueda hacer el Banco Central Europeo durante esta semana ya que se reunirá esta semana y podría haber cambios en su perspectiva de crecimiento y lo que esto podría significar para la política.

El rublo ruso se apreció un 9,3% frente al dólar, en una probable señal de intervención del banco central del país según exponen los agentes del mercado. La bolsa rusa continúa cerrada hasta el 8 de marzo al menos.

A medida que se prolonga el enfrentamiento armado en Europa del Este, se agravan las consecuencias económicas, y la magnitud de las sanciones impuestas a Rusia. El Kremlin, a su vez, ya amenaza públicamente con dejar de pagar su deuda pública, en el que podría convertirse en uno de los mayores impagos soberanos.

El oro, que es uno de los principales activos de refugio en tiempos turbulentos, se posiciona en torno a los US$ 2.000 la onza.

Los mercados asiáticos tampoco quedaron inmunes a las consecuencias del conflicto en Europa. El Nikkei de Tokio terminó el lunes cayendo 2,94%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 3,87% y el CSI 300 descendió 3,19%. El índice de la excolonia británica cerró en su nivel más bajo desde julio de 2016.