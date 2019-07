Avanza capitalización de Enel Américas

Bolsa & Monedas

El aumento de capital de Enel Américas, de US$ 3.000 millones, ya cerró su primera etapa de suscripción preferente, con participación de más de 90% de las acciones disponibles. Según informó la compañía ayer, en el período se suscribieron y pagaron 18 mil millones de papeles, lo que equivale a 97,3% de la emisión de acciones total. Con esto, recaudó US$ 2.954 millones con la operación y si bien no quedan muchos títulos por colocar, el cronograma de la compañía contempla un segundo período de suscripción preferente, voluntario, que se llevaría a cabo durante agosto. Después de eso, en septiembre, se colocaría un eventual remanente en el mercado. Si se coloca el 2,7% que no se suscribió en esta pasada, el paquete que entraría a la bolsa estaría valorizado en US$ 84 millones, considerando que ayer la acción cerró en $ 116,70.