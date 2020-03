Bajos precios en la bolsa inspiran a inversionistas locales en Brasil

Bolsa & Monedas

La rueda paulista ha caído en torno a 30% desde que se detectó el primer caso de coronavirus.

El 2019 fue un año de relativo éxito para el mercado bursátil brasileño. Con un alza anual de casi 27%, el panorama parecía esperanzador para una de las economías más relevantes de la región.

Sin embargo, la llegada del coronavirus a Brasil –el primer país de Sudamérica en confirmar el brote– profundizó el descalabro de los mercados de la región, con el índice Bovespa de ese país registrando una caída de 7,23% el 26 de febrero, día en que se anunció el primer caso.

Frente a este panorama, el jefe de renta variable de Credicorp Capital Asset Management, Santiago Arias, explica que “el problema es que Brasil estaba cotizando a precios con poco margen de error, particularmente en los sectores de consumo doméstico”.

Además, desde la administradora de fondos señalaron que otro factor clave es que durante los últimos dos años los flujos internacionales habían sido muy limitados, y el buen desempeño de las acciones fue principalmente apoyado por el mercado retail local. “Por esa razón hemos visto una reacción desordenada y/o sin mucho análisis fundamental”, recalcaron.

Pese al nerviosismo que generó este escenario, las cifras del comportamiento de los ETF (fondos transados en bolsa, su sigla en inglés) sugieren que los inversionistas locales han estado aprovechando los bajos precios para tomar posiciones.

Mayores ETF

El mayor fondo indexado de activos brasileños, el iShares Bovespa, lleva tres semanas consecutivas registrando ingresos de capitales. Datos de Bloomberg muestran que el vehículo vio un flujo neto de compra de US$ 323,7 millones en la última semana de febrero, seguido por ingresos de US$ 148,3 millones y US$ 285,8 millones en la primera y la segunda semana de marzo, respectivamente. Con todo, suma una inversión neta de US$ 757,8 millones.

Algo similar ocurre con el vehículo iShares BM&FBovespa Small Cap, que pese a registrar una salida de US$ 10,8 millones la semana pasada, acumula una entrada de capitales de US$ 112,5 millones en las últimas tres semanas, mientras que el ETF Bradesco Bovespa Fundo de Índice acumula un flujo de entrada de US$ 31,2 millones en ese período.

Estos tres vehículos están domiciliados en Brasil, mientras que los ETF brasileños que transan fuera del país han visto una salida neta de capitales en las últimas tres semanas.

El iShares MSCI Brazil, que cotiza en Nueva York, suma una salida de US$ 30 millones y el vehículo domiciliado en Japón Next Funds Ibovespa Linked ETF ha visto una leve salida de menos de US$ 1 millón.