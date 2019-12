Banco Central completa la venta de los primeros US$ 2.000 millones y tipo de cambio cae $ 50 desde el anuncio de intervención

Bolsa & Monedas

Además ha ayudado el cobre, pues su precio se ha fortalecido en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Como exitosa podría declararse la primera semana de intervención del Banco Central. Y es que el valor del dólar se afirma bajo los $ 800, pero las operaciones del ente emisor no es lo único que ha ayudado al peso chileno a ser la moneda de mejor rendimiento en los últimos días entre los emergentes, ya que no se puede dejar de lado al cobre y la guerra comercial.

En la última sesión de la semana, el dólar se cotizó en $ 778,27, lo que supone una caída de $ 5,2 respecto al cierre de ayer.

De esta forma, el tipo de cambio acumuló su sexta caída consecutiva. Y desde el jueves pasado, día que la autoridad anunció su intervención, la divisa norteamericana ha cedido $ 50.

En la jornada de hoy el ente emisor culminó su semana de intervenciones al vender US$ 200 millones en el mercado spot y colocar otro US$ 200 millones por contratos forward. Con todo, en la semana el Central vendió US$ 2.000 millones.

El impulso que le da la intervención del ente emisor se apoya por una sensación del mercado de que en el país existe una mayor calma considerando la disminución de los hechos de violencia.

Este fortalecimiento del peso chileno ha estado acompañado de una buena jornada que está viviendo el precio del cobre que registra un alza de 1,92%, quedando su precio futuro a marzo en US$ 2,71 la libra según informa Bloomberg.

Cabe recordar que entre los inversionistas se respira un poco de optimismo ante el eventual sello de un acuerdo entre China y Estados Unidos para detener el conflicto comercial que mantiene enfrentado a ambos países. Esto, luego que el presidente norteamericano, Donald Trump, señalara ayer que las negociaciones continúan con el gigante asiático. Se agregó que el gobierno chino decidió retroceder y terminar con los aranceles que impuso sobre la soja y la carne de cerdo de Estados Unidos.

En el plano local, el mercado está concentrado en tomar atención al sinceramiento que hizo el Banco Central sobre el estado de la economía, a la cual le bajó su proyección de crecimiento drásticamente para el 2020 a un rango de 0,5% y 1,5% para el 2020.