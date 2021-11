Bci explica aumento de sus ganancias al tercer trimestre mientras expande su presencia fuera de EEUU

Bolsa & Monedas

La firma bancaria registró un crecimiento de 83,5% en sus ingresos locales respecto al mismo periodo del año anterior hasta los US$ 76 millones, mientras que en sus operaciones consolidadas avanzó 81,62% a US$ 146 millones.

Bci explicó en un conference call con analistas del mercado las ganancias que obtuvo al tercer trimestre del año. La entidad registró un crecimiento de 83,5% en sus ingresos locales respecto al mismo periodo del año anterior hasta los US$ 76 millones, mientras que en sus operaciones consolidadas avanzó 81,62% a US$ 146 millones. Ambos, impulsados principalmente por menores gastos de provisiones.

“El banco tiene buenos resultados en términos de ingresos operativos que crecen un 11,5%. El principal efecto que vimos este trimestre fue una disminución del 8,4% en el margen de intereses”, indicó el CFO del Bci, José Luis Ibaibarriaga.

“La cartera de crédito local de Bci asciende a US$ 35,5 mil millones en este trimestre, un incremento de 5,7% interanual. Los préstamos comerciales crecieron 3,9% año en un año, impulsados principalmente por consumidores corporativos, clientes y una depreciación del tipo de cambio de casi veinticuatro billones de pesos por dólar en comparación interanual”, agregó.

Operación en EEUU

Por su parte, el City National Bank (CNB) en Florida, Estados Unidos, controlado por Bci, ha continuado con la buena racha en términos de ganancias, al punto de informar utilidades por US$ 49 millones, con un alza de 24% interanual.

De acuerdo a Ibaibarriaga, la firma también creció a más de US$ 2.000 millones en depósitos que no devengan intereses a nivel interanual. De tal forma, los ingresos operativos aumentaron un 11,55% en lo que va de año “debido a los sólidos resultados tanto en las operaciones locales de BCI como en el City National Bank of Florida”.

Novedades para 2022

En esta línea, el CFO de CNB, José Marina, detalló en la presentación que las nuevas oportunidades comerciales para 2022 estarán enfocadas principalmente en actividades generadoras de tarifas, una mayor inversión en tecnología y transformación digital.

“Hemos estado construyendo nuestro equipo de estrategia interna y nuestro enfoque en desarrollar y mejorar estrategias de corto y mediano plazo para varias líneas de negocios con un enfoque especial en nuestros centros bancarios, negocios residenciales y nuestra compañía nacional de arrendamiento, Bci Capital”, explicó.

“Vemos una gran oportunidad y expandimos nuestra presencia en Florida Central. Además de aprovechar más oportunidades en los mercados de Palm Beach y Fort Lauderdale, que se encuentran al norte de nuestra sede principal de Miami, tenemos una gran oportunidad de ganar participación de mercado fuera de Miami”, agregó.

En esta línea, Ibaibarriaga comentó que Bci ha recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias para constituir un banco en Perú, de tal forma que "abrirán las puertas de sus subsidiarias en el primer trimestre de 2022 y así continuar fortaleciendo su estrategia de internacionalización internacional".