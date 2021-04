Bernard Madoff, autor de la mayor estafa piramidal de la historia, muere a los 82 años en la cárcel

Bolsa & Monedas

En 2009 Madoff se declaró culpable de un plan en el que y defraudó a 37.000 personas en 136 países durante cuatro décadas.

Bernard Madoff, el autor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia de Estados Unidos, quien estafó a decenas de miles de clientes por hasta US$ 65.000 millones ha muerto, informó The Associated Press el miércoles.

Madoff tenía 82 años y estaba cumpliendo una sentencia de 150 años en el centro de atención de la prisión federal en Butner, Carolina del Norte, donde estaba siendo tratado por una enfermedad terminal.

Bernard Lawrence Madoff nació en Queens, Nueva York, el 29 de abril de 1938, fue hijo de Sylvia y Ralph Madoff, un plomero que se convirtió en corredor de bolsa. Bernie Madoff fue considerado uno de los mejores inversionistas de Wall Street, pero en realidad, los beneficios que reportaba a sus clientes no salían de operaciones, sino de lo aportado por nuevos clientes. Con los ingresos de los nuevos se pagaban los rendimientos de los antiguos. Esto se conoce como un esquema Ponzi o estafa piramidal.

En medio de la crisis financiera, no pudo sostener más el esquema de estafa piramidal que mantenía desde los años 70' y en diciembre de 2008 fue detenido, después de que sus dos hijos lo entregaron.

En 2009 Madoff se declaró culpable de un plan en el que y defraudó a 37.000 personas en 136 países durante cuatro décadas. Las víctimas incluyeron al famoso director Steven Spielberg, el actor Kevin Bacon, el ex propietario de los Mets de Nueva York Fred Wilpon, el lanzador del Salón de la Fama Sandy Koufax y el ganador del Premio Nobel de la Paz Elie Weisel, e inversionistas comunes, como Burt Ross, que perdió US$ 5 millones en el esquema.

En junio de 2020, un juez denegó una solicitud de liberación compasiva, diciendo que Madoff cometió "uno de los delitos financieros más atroces de todos los tiempos" y que "muchas personas todavía están sufriendo".