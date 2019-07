BICE recomienda suscribir aumento de capital de Enel Américas

Bolsa & Monedas

La compañía estima que la acción de la rama latinoamericana de la firma va a cerrar el año en $ 144, lo que arrojaría un retorno de casi 25% en lo que queda de 2019.

Pese a que en un principio el anuncio del aumento de capital de Enel Américas cierto nivel de controversia, ahora la operación se perfila como una oportunidad atractiva en la mirada de BICE Inversiones.

El centro de estudios de la firma recomendó a los accionistas de Enelam suscribir la operación y la calificó como un "atractivo vehículo para obtener exposición a Latinoamérica ex Chile a través de un negocio relativamente estable y con altos niveles de rentabilidad".

En esa línea, BICE le asignó un precio objetivo de $ 144 a fin de año. Dado que la compañía terminó la sesión del viernes en $ 115,23, esto arrojaría un retorno de 24,9% en lo que queda de 2019.

Además de la estabilidad que prevén para el sector de la distribución energética, en la corredora resaltan que Enel Américas es de las compañías con mayores niveles de rentabilidad en el segmento y que proyectan un "atractivo" crecimiento de Ebitda hacia futuro.

Otro punto a favor para la compañía es el potencial de M&A que se le va a abrir con la emisión de nuevas acciones. "Tras el aumento de capital la compañía quedará nuevamente con una holgura importante respecto a los niveles exigidos para mantener su grado de inversión", lo que podría traer un potencial crecimiento inorgánico en la región.

Por el lado de los reparos, eso sí, está su sensibilidad a las monedas de la región, por lo que en BICE ven como un riesgo que haya un deterioro de la situación política y económica en América Latina, y un foco de riesgo en Colombia. "Se ha deteriorado su relación con los socios colombianos (Grupo Energía de Bogotá), lo que podría generar incertidumbre adicional y afectar los planes de inversión en el país", destacaron en su informe.

Originalmente, la compañía anunció un aumento de capital de US$ 3.500 millones a fines de febrero, lo que provocó una caída de más de 10% en la acción que hasta la fecha no ha logrado recuperar, pero finalmente la firma de capitales italianos tuvo que reducir el monto para aumentar el apoyo de los minoritarios. En la última junta extraordinaria de accionistas se aprobó la operación, ahora de US$ 3.000 millones.