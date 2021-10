Bitcoin camino a nuevo récord a la espera de debut de primer ETF y pese a orden de cierre de dos firmas de criptopréstamos

Bolsa & Monedas

La criptomoneda ganó hasta 5,5% a la espera de que ProShares lance mañana martes el primero Fondo Cotizado en Bolsa de futuros de bitcoins de EEUU, en medio de versiones de que la SEC no planea bloquear el nuevo producto financiero.

El bitcoin reanudó su escalada hacia máximos históricos con el administrador de activos ProShares listo para lanzar el primer Fondo Cotizado en Bolsa (ETF, sigla en inglés) de futuros de la criptomoneda.

La principal moneda virtual del mundo ganó hasta 5,5% y se cotizaba a alrededor de US$ 61.799 a la 1:00 PM en Nueva York, tras su caída el sábado y el domingo a casi US$ 59 mil. Bloomberg News informó el jueves que no es probable que la Comisión de Valores y Mercados (SEC, sigla en inglés) de EEUU impida que los productos comiencen a comercializarse esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

"Planeamos lanzar el primer ETF vinculado al bitcoin el martes en la NYSE", dijo Michael Sapir, director ejecutivo de ProShares, en una entrevista con Bloomberg.

El precio del bitcoin se ha más que duplicado desde principios de año, aunque el viaje ha sido volátil a medida que el mercado enfrenta a narrativas en conflicto, desde una creciente adopción institucional y una mayor madurez de la clase de activo, hasta una mayor represión de las criptomonedas en China y las preocupaciones sobre el uso de energía. Otras criptomonedas también subieron hoy lunes, con el segundo Ether más grande ganando hasta 5,3%. Binance Coin ha recuperado el tercer lugar en el valor del mercado de cifrado después de un repunte de 17% en los últimos siete días, según CoinGecko.com.

La configuración técnica del bitcoin en su último rally es una preocupación para Rick Bensignor, presidente de Bensignor Investment Strategies y exestratega de Morgan Stanley.

Las acciones expuestas a la criptografía también subieron hoy lunes, incluida la empresa de cambio Coinbase Global, que avanzó 1,3%, y la firma de "minería" Riot Blockchain, que ganó 1,8%. El rival de Riot, Argo Blockchain, con sede en Reino Unido, saltó hasta 9,2% en Londres después de obtener nuevas calificaciones de compra de Barclays y Jefferies Financial Group.

El aumento de 43% del bitcoin en lo que va de octubre ha llevado a la criptografía a un territorio de sobrecompra, según datos del índice de fuerza relativa. La moneda virtual alcanzó un récord de US$ 64.869 a mediados de abril. Muchos han atribuido la última etapa del rally al optimismo sobre el ETF de futuros de bitcoins.

Ordenan cierre de firmas

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, dijo que ordenó que dos plataformas de préstamos de criptomonedas dejen de operar en el estado y envió cartas a otras tres plataformas con preguntas sobre sus operaciones.

Aunque James no identificó a las firmas, Nexo Financial confirmó en un comunicado que había recibido una carta de cese y desistimiento, mientras que una persona familiarizada con el asunto dijo que Celsius Network estaba entre las empresas que recibieron una solicitud de informar.

"Las plataformas de criptomonedas deben seguir la ley, como todos los demás, por lo que ahora estamos ordenando a dos empresas de criptomonedas cerrar y obligando a tres más a responder preguntas de inmediato", dijo James en un comunicado de prensa hoy lunes.

El comunicado establece que los productos de préstamo de moneda virtual "caen directamente dentro de cualquiera de las varias categorías de seguridad bajo la Ley Martin", lo que significa que deben estar registrados en la oficina del fiscal general.

Qué servicio ofrecen

Las empresas de préstamos de criptomonedas han reunido rápidamente decenas de miles de millones de dólares al ofrecer a los clientes cuentas que les permiten depositar criptomonedas y, en algunos casos, ganar intereses de dos dígitos. A diferencia de las cuentas bancarias, las cuentas criptográficas no están aseguradas a nivel federal, y algunos reguladores han dicho que las cuentas deberían ser valores registrados con más revelaciones de sus riesgos.

Nueva York se une a los reguladores en Kentucky, Texas, Alabama, Vermont y Nueva Jersey para tomar medidas contra las empresas de préstamos de criptomonedas. Las empresas a las que apuntan esos estados han incluido a BlockFi y Celsius.