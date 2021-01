Bitcoin imparable: anota nuevo récord y superó los US$ 35.000

Bolsa & Monedas

A una semana que el nuevo año arrancó, la principal criptomoneda del mercado acumula retornos de 20%.

Una de las principales criptomonedas del mercado, Bitcoin, llega a nuevo máximo histórico. De acuerdo a datos de CoinDesk, la moneda digital llegó a los US$ 35.751, acumulando un retorno en lo que va del año de 20,5%. Cabe recordar que 2020 terminó con ganancias sobre 300%.

En el mercado apuntan que el rally que vive Bitcoin es avivado por la entrada de los inversionistas institucionales al activo digital, dando una señal de confianza a esta divisa virtual por parte de los agentes más tradicionales del sector financiero. Por ejemplo, el año pasado se conoció que Stanley Druckenmiller y Paul Tudor Jones han apostado por el Bitcoin dentro de sus inversiones.

Recientemente JPMorgan emitió un informe en donde proyectó que Bitcoin podría alcanzar en el largo plazo los US$ 146.000. El banco realizó esta estimación considerando que "un desplazamiento del oro como moneda 'alternativa' implica una gran ventaja para bitcoin a largo plazo".

Para ello, calculó que tendría que aumentar 4,6 veces su valor actual, por un precio teórico de Bitcoin de US$ 146.000, "para igualar la inversión total del sector privado en oro a través de fondos negociados en bolsa o barras y monedas".

Pero a juicio de la compañía, este proceso podría demorar años. Así, la firma precisó que "si bien no podemos excluir la posibilidad de que la actual manía especulativa se propague aún más empujando el precio del Bitcoin hacia la región de consenso de entre US$ 50.000 y US$ 100.000, creemos que tales niveles de precios resultarían insostenibles".

Desde PwC comentaron a inicios de semana a CNBC que más que el precio al que está llegando Bitcoin, resaltan que están viendo una cantidad de nuevos actores institucionales que entran y que tienen un impacto enorme en el mercado.